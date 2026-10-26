লক্ষ্মীপুজোর রাতে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোয় 57 চালকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ

লক্ষ্মীপুজোর রাতে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোয় 57 চালকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ
Drink and Drive Case: অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার 31 ৷ ট্রাফিক আইন ভাঙায় 335টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷
Published : October 26, 2026 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে আনন্দ করতে গিয়ে অনেকেই একটু বেসামাল হয়ে যান ৷ তার জেরে আইন ভাঙার নজির তৈরিও হয় ৷ ব্যতিক্রম ছিল না রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতও ৷ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য 57 জন ধরা পড়েন ৷ প্রত্য়েকের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের তরফে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
তবে শুধু মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য নয়, আরও বিভিন্ন কারণে ট্রাফিক আইন ভাঙার জেরে তিনশোর বেশি মামলা রুজু করতে হয়েছে কলকাতা পুলিশকে ৷ পাশাপাশি অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে 31 জনকে ৷
উল্লেখ্য়, যে কোনও উৎসবের রাতেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি উদ্যোগ নেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ৷ রাজ্য়ের বিভিন্ন অংশের মতো কলকাতা পুলিশও তৎপর থাকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ৷ রবিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশন ও ট্রাফিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয় ।
প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উৎসবের দিন বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট 31 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । উৎসবের আনন্দ উদযাপনের সময় রাস্তায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ । ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার দায়ে মোট 335টি প্রসিকিউশন বা মামলা রুজু করা হয়েছে ।
হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর জন্য 88টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে । বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য মামলা রুজু হয়েছে 62টি ৷ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোয় 57 জন চালকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে । ট্রিপল রাইডিং বা বাইকে তিনজন সওয়ার হওয়ার অপরাধে 36টি মামলা দায়ের হয়েছে । অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন 92টি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশে উৎসব কাটাতে পারে, তার জন্যই এই ধরনের কঠোর নজরদারি ও চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । ভবিষ্যতেও এই ধরনের নিরাপত্তা ও ট্রাফিক চেকিং অব্যাহত থাকবে বলে জানা গিয়েছে ।
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