ভিসার মেয়াদ শেষ তবু কেন এরাজ্যে বিদেশিরা ! নেপথ্যে কি স্লিপার সেল

ভিসার মেয়াদ শেষ তবু কেন এরাজ্যে বিদেশিরা ! নেপথ্যে কি স্লিপার সেল
বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে আসা ব্যক্তিদের অনেকের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও, তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে রাজ্যে রয়ে গিয়েছেন বলে খবর ৷
Published : November 14, 2025 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর গোটা দেশজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তেই তৎপর কলকাতাও । একাধিক জায়গায় নাকা তল্লাশি তো চলছেই ৷ পাশাপাশি এবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কোনও নাগরিক দেশে ফিরেছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে গোয়েন্দা দফতর ।
জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই লালবাজার ও ভবানীভবন থেকে সমস্ত থানা ও গোয়েন্দা আধিকারিকদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শহর ও জেলাজুড়ে বিদেশি নাগরিকদের নথি পরীক্ষা করে নজরদারি বাড়াতে হবে । রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রের খবর, ওই বিষয়ে বেশকিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে আসা ব্যক্তিদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে বহু আগেই । কিন্তু মেয়াদ ফুরনোর পর আইন অনুযায়ী পুলিশকে জানানোর বদলে অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন ।
কিন্তু পুলিশের প্রশ্ন, এটা তাঁরা কেন করছেন ? তাঁদের কী উদ্দেশ্য ? দালাল চক্রের সহায়তায় তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নকল আধার বা ভোটার কার্ড তৈরি করে নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলেও পরিচয় দিচ্ছেন । তদন্তকারীদের দাবি, এই ধরনের জাল পরিচয়ে লুকিয়ে থাকা বিদেশিদের আচরণ সন্দেহজনক বলেই মনে করা হচ্ছে ।
পুলিশের একাংশের মতে, ভুয়ো পরিচয় তৈরির পর এভাবে গা ঢাকা দেওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে কেউ কেউ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে । তাঁদের মধ্যে কেউ স্লিপার সেলের সক্রিয় সদস্য কি না, তা নিয়েও বাড়ছে উদ্বেগ । গত কয়েক বছরে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা থেকে জেএমবি, লস্কর-ই-তৈবা, হুজি ও আনসারুল বাংলা টিমের একাধিক সদস্যকে গ্রেফতার করেছেন গোয়েন্দারা । ফলে তাদের পুরনো নেটওয়ার্ক এখনও কোথাও সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি । অন্য জেলা কিংবা কমিশনারেটের সঙ্গেও আমাদের নিয়োমিত যোগাযোগ হচ্ছে । এসটিএফের গোয়েন্দারাও আমাদের সাহায্য করছেন ৷"
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অভিবাসন দফতর, রাজ্য গোয়েন্দা শাখা এবং বিভিন্ন থানার মধ্যে সমন্বয় করে বিদেশি নাগরিকদের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে ৷ কারা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও দেশে ফেরেননি এবং এখন তাঁরা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারেন, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এব্যাপারে নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে ।
লালবাজার সূত্রের খবর, শহর ও জেলা - দু’জায়গাতেই কঠোর নজরদারি চলছে এবং কোনওভাবেই যাতে স্লিপার সেল বা বেআইনি বিদেশি বসবাসকারী আত্মগোপন করে থাকতে না-পারে, সেজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷