আইপ্যাক-কাণ্ডে কেন তলব প্রতীক জৈনের প্রতিবেশীদের ?
তদন্তের স্বার্থে প্রতীক জৈনের বাড়ির সিকিউরিটি রেজিস্টারও ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ । এবার প্রতিবেশীদের তলব করা হয়েছে ৷
Published : January 12, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: আইপ্যাক-কাণ্ডে তদন্ত আরও জোরদার করল কলকাতা পুলিশ । এবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের আবাসনের বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদেরও তলব করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই শেক্সপিয়ার সরণি থানার পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার, নিরাপত্তারক্ষী-সহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে । তাঁদের প্রত্যেকের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
জানা গিয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন যে, কখন কারা কারা সেখানে এসেছিলেন ? তারা প্রত্যেকে কী দেখেছিলেন ? তদন্তের স্বার্থে প্রতীক জৈনের বাড়ির সিকিউরিটি রেজিস্টারও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । অভিযানের দিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আধিকারিকেরা রেজিস্টার বুকে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই রেজিস্টারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এর আগেই প্রতীক জৈনের ওই আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ ও ডিভিআর সংগ্রহ করেছিল কলকাতা পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে । ফলে কিছু মন্তব্য করার মতো জায়গায় বিষয়টি আসেনি ৷"
উল্লেখ্য, গত 8 তারিখ কয়লা পাচার মামলার তদন্তে দেশজুড়ে 10টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি । সেই অভিযানেই লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । সূত্রের খবর, সেদিন সকাল 7টা নাগাদ প্রথমে সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে পৌঁছয় ইডির একটি দল । সকাল 7টা 10 মিনিট নাগাদ আরেকটি দল পৌঁছে যায় লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের আবাসনে ।
অভিযানের দিন সকাল 11টা 55 মিনিটে প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা । মাত্র পাঁচ মিনিট পর, দুপুর 12টায় সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রায় 18 মিনিট পরে তিনি মাইক্রোফোন, একটি মোবাইল ফোন ও সবুজ রঙের একটি ফাইল হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।
এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, কয়লা পাচারের টাকা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেই পৌঁছেছে । নাম করে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর কাছে একাধিক তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে ৷ তবে দেশের স্বার্থে তিনি এখনও সেগুলি প্রকাশ করছেন না ।
মমতা দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যা করেছেন, তা আইনসম্মত এবং আত্মরক্ষার অধিকার থেকেই করেছেন । তাঁর অভিযোগ, চোরের মতো অভিযান চালিয়ে সাধারণ মানুষের তথ্য তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । সব মিলিয়ে আইপ্যাক-কাণ্ডে তদন্ত যেমন প্রশাসনিক স্তরে তীব্র হচ্ছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে । এখন নজর, কলকাতা পুলিশের তলব ও বাজেয়াপ্ত নথি থেকে তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় ।