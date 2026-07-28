ট্রাকের গোপন কুঠুরি থেকে উদ্ধার 322 কেজি গাঁজা, আটক 7; STF-এর প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর
তদন্তকারীদের আশা, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং উদ্ধার হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগামী দিনে এই পাচারচক্রের আরও সদস্যদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ।
Published : July 28, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: রাজ্যে মাদক পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF)। পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে একটি আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করেছে তদন্তকারী দল ।
সোমবার রাতে পুরুলিয়ার বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে জাতীয় সড়ক 18-এ (NH-18) একটি সন্দেহভাজন ট্রাককে আটকানো হয় । এরপর ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে চালকের আসনের পিছনে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন চেম্বারের সন্ধান পান তদন্তকারীরা । সেই চেম্বার থেকেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে মাদক পাচারের উদ্দেশ্যেই এই গোপন চেম্বার তৈরি করা হয়েছিল ।
তদন্তে আরও জানা যায়, ট্রাকটির নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে তার সঙ্গে ওড়িশা থেকে আসানসোলের দিকে দুটি এসকর্ট গাড়ি চলছিল । সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ ওই দুটি গাড়িকেও আটক করে । ট্রাক এবং দুটি গাড়ি মিলিয়ে মোট সাতজনকে আটক করা হয়েছে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের রুট, নেটওয়ার্ক এবং মূলচক্রীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে ।
পুলিশের দাবি, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে । উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ, পাচারের রুট এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের মতে, এই অভিযানের সূত্র ধরে আরও বড় মাদকচক্রের হদিশ মিলতে পারে । অভিযানে একটি ট্রাকের ভিতরে বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয় । এই ঘটনায় মোট সাতজনকে আটক করে এসটিএফ । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে এক্স পোস্ট করে এই অভিযানের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী । তিনি কলকাতা পুলিশের STF এবং পুরুলিয়া জেলা পুলিশের আধিকারিকদের প্রশংসা করে জানান, দুই বাহিনীর সমন্বিত তৎপরতা ও দ্রুত পদক্ষেপের ফলেই এই বড়সড় সাফল্য এসেছে । তিনি লেখেন, তাঁদের সতর্কতা, পেশাদারিত্ব, দ্রুত পদক্ষেপ এবং যৌথ অভিযানের ফলেই একটি বড় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে ।
রাজ্য সরকারের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, মাদক পাচার, সংগঠিত অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নেবে । বিশেষ করে যুবসমাজকে মাদকের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে গোয়েন্দা নজরদারি, আন্তঃজেলা সমন্বয় এবং ধারাবাহিক অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত মিলেছে ।
এই অভিযানকে রাজ্যে মাদকবিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলেই মনে করছে পুলিশ মহল । তদন্তকারীদের আশা, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং উদ্ধার হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগামী দিনে এই পাচারচক্রের আরও সদস্যদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ।