নদীপথে এসে বন্দর এলাকার হনুমান মন্দিরে চুরি, 24 ঘণ্টায় বমাল গ্রেফতার 4

নদীপথে এসে বন্দর এলাকার হনুমান মন্দিরে চুরি, 24 ঘণ্টায় বমাল গ্রেফতার 4
মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী চুরির অভিযোগ ৷ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের সনাক্ত কর পুলিশ ৷
Published : March 27, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: ভোটের আগে শহর কলকাতায় অভিনব কায়দায় চুরি ৷ নদীপথে নৌকায় করে এসে হনুমান মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটল ৷ আর সেই চুরির 24 ঘণ্টার মধ্যে চারজনকে বমাল গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বন্দর থানা এলাকায় একটি হনুমান মন্দিরে ৷ চুরি যাওয়া সামগ্রীর একটি বড় অংশ পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে খবর ৷
ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "আমরা দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করেছি ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্দর এলাকার 'হুগলি জুট মিল' ঘাট সংলগ্ন নীলকণ্ঠেশ্বর শ্রী হনুমান মন্দিরে বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোরের মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটে ৷ পুরোহিত সকালে মন্দিরের দরজা খুললে বিষয়টি দেখতে পান ৷ এরপর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷ অভিযোগ অনুযায়ী, মন্দির থেকে রুপোর মুকুট, পিতল ও তামার বিভিন্ন পুজোর সামগ্রী, প্রণামীর বাক্স-সহ নগদ টাকা এবং একটি মিউজিক সিস্টেম চুরি যায় ৷
ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মন্দির সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৷ তাতে দেখা যায়, কয়েকজন দুষ্কৃতী গঙ্গাপথে নৌকায় করে এসে মন্দিরে ঢোকে এবং চুরি করে পালায় ৷ এরপরই সন্দেহভাজন ওই চোরদের চিহ্নিত করে তল্লাশি শুরু হয় ৷ সূত্রের খবর, প্রথমে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁকে জেরা করে বাকি তিনজনের নাম সামনে আসে ৷ এরপর দ্রুত অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধৃতরা সকলেই উত্তর বন্দর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ জানায়, ধৃতদের জেরা করে ও তাঁকে দেখানো জায়গা মতো নদীর ধারে একটি জায়গা থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় চুরি যাওয়া সামগ্রীর একটি বড় অংশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া জিনিসের মধ্যে রয়েছে রুপোর মুকুট, পিতলের ঘণ্টা, থালা, বাসন-সহ একাধিক পুজোর সামগ্রী ৷ পাশাপাশি, চুরিতে ব্যবহার করা নৌকাটিও বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
শুক্রবার ধৃত চারজনকে আদালতে তোলা হলে তাঁদের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷ বাকি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷ এই ঘটনায় পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ ও তদন্তের সাফল্যে স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় এলাকায় ৷