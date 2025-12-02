শহরকে মহিলাদের জন্য নিরাপদ করতে উদ্যোগী লালবাজার, বসছে 20টি 'পিঙ্ক সিকিউরিটি বুথ'
কলকাতা পুলিশের সব থানায় নিযুক্ত হচ্ছে মহিলা নোডাল অফিসার ৷ বড়দিনের আগেই হবে নিয়োগ ৷
Published : December 2, 2025 at 9:14 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: কলকাতা শহরে মহিলাদের নিরাপত্তায় বড় উদ্যোগ নিতে চলেছে কলকাতা পুলিশ ৷ শহরের প্রতিটি পুলিশ ডিভিশনে মোট 20টি বিশেষ 'পিঙ্ক সিকিউরিটি বুথ' তৈরি করা হবে লালবাজারের তরফে ৷ সেগুলি পরিচালনা করবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা ৷ এই বুথগুলিতে যেকোনও মহিলা 24 ঘণ্টা সাহায্য চাইতে পারবেন বা অভিযোগ জানাতে পারবেন ৷
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, দশটি পুলিশ ডিভিশনের প্রত্যেকটিতে দু’টি করে বুথ খোলা হবে ৷ নর্থ, সেন্ট্রাল, সাউথ, সাউথ-ইস্ট, সাউথ-ওয়েস্ট, সাউথ সাব-আরবান, ইস্ট, ইস্ট সাব-আরবান, পোর্ট এবং ভাঙড় ডিভিশনে এই 'পিঙ্ক সিকিউরিটি বুথ' খোলা হবে নারী সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে ৷
লালবাজারের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যে দু’টি বুথ বড়দিনের আগেই চালু হতে পারে ৷ আর বাকিগুলি নতুন বছরের অর্থাৎ, 2026 সালের শুরুতেই চালু হয়ে যাবে ৷ এমনকি এই ব্যবস্থা যাতে মহিলা নিরাপত্তায় কাজে আসে, তার জন্য বুথগুলি এমন জায়গায় বসানো হবে, যেখানে মহিলাদের যাতায়াত বেশি এবং তা সহজেই সকলের চোখে পড়ে ৷
এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "শহরে, বিশেষ করে রাতের সময়ে মহিলাদের জন্য আরও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ৷"
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রতিটি বুথে একজন মহিলা অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে 3-5 জন মহিলা পুলিশকর্মী থাকবেন ৷ চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে প্রতিটি বুথের দায়িত্ব একজন মহিলা এএসআই-কে দেওয়া যায় ৷ 'পিঙ্ক সিকিউরিটি বুথ'-এ মহিলারা শুধু অভিযোগ জানাতে পারবেন তা-না, জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশ তাঁদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, নিকটবর্তী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করানো বা কন্ট্রোল রুমকে খবর দেওয়ার মতো সবরকমের সাহায্য করবে ৷
এছাড়াও, দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত প্রতিটি থানায় একজন মহিলা নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে ৷ সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, বড়দিনের আগেই তা কার্যকর হতে পারে ৷ এই নোডাল অফিসাররা মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দেখবেন এবং তদন্তকারী আধিকারিক ও অভিযোগকারীর মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করবেন ৷
লালবাজারের এক আধিকারিকের মতে, "মহিলা নোডাল অফিসার থাকলে, একজন মহিলা সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আরও স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবেন ৷" অনেক সময় দেখা গেছে রাতের শহরে মহিলাদের উপর শারীরিক এবং মানসিকভাবে অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার প্রগতি ময়দান এলাকায় এক তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনা সামনে আসে ৷ ফলে নারী সুরক্ষার দিকে তাকিয়ে এই উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানাচ্ছেন ৷