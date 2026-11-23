গাড়ি ছাড়াতে 10 হাজার টাকা ঘুষ ! হাতেনাতে গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট
KMC Assessment Inspector Demands Bribe: বাড়ির মিউটেশন সার্টিফিকেটের জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার কেএমসি-র অ্যাসেসমেন্ট ইনসপেক্টর ৷
Published : November 23, 2026 at 6:45 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার দু’টি পৃথক অভিযান ৷ আর সেই দুই অভিযানে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন দুই সরকারি কর্মী ৷ একটি ঘটনা কলকাতা শহরের এন্টালি থানার ৷ সেখানকার এক কর্তব্যরত সার্জেন্ট 10 হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ৷ অন্যদিকে, কলকাতা পুনিগমের 3 নম্বর ওয়ার্ডের একটি পাকা বাড়ির মিউটেশন করানোর জন্য কেএমসি-র অ্যাসেসমেন্ট সেলের এক ইনসপেক্টরকে সাড়ে চার হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন শাখা বা এসিবি ৷
এসিবি-র হাতে গ্রেফতার পুলিশের সার্জেন্ট
জানা গিয়েছে, কলকাতা বাসিন্দা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ে হওয়া ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষিতে এন্টালি থানা তাঁর গাড়ি আটক করে ৷ অভিযোগ, সেই গাড়ি ছাড়িয়ে দেবে বলে থানার এক সার্জেন্ট 10 হাজার টাকা দাবি করেন ৷ পুলিশ সার্জেন্ট ঘুষ চাওয়ায় ওই ব্যক্তি রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ জানান ৷ অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পর, এসিবি-র তরফে একটি ফাঁদ পাতা হয় ৷
সেই অনুযায়ী, সোমবার ওই পুলিশকর্মীকে ধরার জন্য পরিকল্পনা করে দুর্নীতি দমন শাখার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ ওই ব্যক্তিকে দিয়ে বিশেষ কেমিক্যাল লাগানো নোটে 10 হাজার টাকা দিয়ে ওই সার্জেন্টের কাছে পাঠানো হয় ৷ ঘুষের সেই টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যান অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ৷ একটি বিশেষ সলিউশনে পুলিশকর্মীর হাত চোবানো হলে, নোটের কেমিক্যাল লেগে যাওয়ায় হাতের রং বদলে বেগুনী হয়ে যায় ৷ এরপরেই ঘুষ চাওয়া ও নেওয়ার অভিযোগে ওই সার্জেন্টকে গ্রেফতার করে দুর্নীতি দমন শাখার বিশেষ দল ৷
ধৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর এক আধিকারিক বলেন, "কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের একাধিক অফিসারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ঘুষ চাওয়া ও নেওয়ার অভিযোগ আসে ৷ এই সকল অভিযোগের গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হয় ৷ এটাও সেই রকমই একটি ঘটনা ৷"
লালবাজার সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন ট্রাফিক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে এই রকমের অভিযোগ আছে ৷ তাঁরা একাধিক বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই সেই সব অসাধু পুলিশকর্মীদের চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷
গ্রেফতার কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক
কলকাতা পুরনিগমের 3 নম্বর ওয়ার্ডের দমদম বীরপাড়ার এক বাসিন্দা তাঁর পাকা বাড়ির মিউটেশন করানোর জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ অভিযোগ ওঠে, কাজটি করে দেওয়ার বদলে পুরনিগমের অ্যাসেসমেন্ট সেলের এক ইনসপেক্টর 4,500 টাকা ঘুষ চান এবং এক মধ্যস্থতাকারীর মারফত সেই টাকা নেওয়ার ছক কষেন ৷
ওই নাগরিক বিষয়টি নিয়ে সোজা দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ জানান ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে 23 নভেম্বর একটি ফাঁদ পাতে দুর্নীতি দমন শাখা বা এসিবি ৷ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় ওই মধ্যস্থতাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এসিবি আধিকারিকরা ৷ একইভাবে ওই মধ্যস্থতাকারীর হাত বিশেষ সলিউশনে চুবিয়ে প্রমাণ জোগাড় করা হয় ৷ এরপর ঘটনার যোগসূত্র ধরে অভিযুক্ত অ্যাসেসমেন্ট ইনসপেক্টরকে আটক করা হয় ৷ পরে দু’জনকেই গ্রেফতার করেছে এসিবি ৷