মত্ত অবস্থায় আবাসনে তাণ্ডব-পুলিশকে কটূক্তি ! গ্রেফতার লালবাজারের সার্জেন্ট
Kolkata Police Sergeant Arrested: গ্রেফতারির পর মহিলা চিকিৎসককে গালিগালাজ, আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷
Published : November 28, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: মত্ত অবস্থায় নিজের আবাসনে অশান্তি ও থানায় ডিউটি অফিসারকে কটূক্তির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক সার্জেন্ট । ধৃতের নাম দিব্যেন্দু সিংহ । তিনি কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে কর্মরত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
অভিযোগ, গ্রেফতারির পর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে গালিগালাজ এবং আদালতে পেশের সময় সেখানে এক আইনজীবীকে বেধড়ক মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে ধৃতের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার তাঁকে বিধাননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন ।
ঘটনার সূত্রপাত আবাসনে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত 2টো থেকে আড়াইটে নাগাদ বিধাননগর উত্তর থানার 100 ডায়ালে একটি জরুরি ফোন আসে । ফোন করে জানানো হয়, সিএবি ক্যাম্প সংলগ্ন কলকাতা পুলিশের আবাসনে (যা বিধাননগর উত্তর থানার অন্তর্গত) এক পুলিশকর্মী মত্ত অবস্থায় সহকর্মী পুলিশকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজ করছেন । খবর পাওয়া মাত্রই বিধাননগর উত্তর থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং অভিযুক্ত সার্জেন্টকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে ।
থানায় ও হাসপাতালে চরম বিশৃঙ্খলা
অভিযোগ, থানায় আনার পরেও অভিযুক্তের উগ্র আচরণ থামেনি । মত্ত অবস্থায় তিনি সেখানে কর্তব্যরত ডিউটি অফিসারকেও গালিগালাজ করেন এবং অশালীন ভাষায় কথা বলেন বলে অভিযোগ উঠেছে । পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এরপর ওই ট্র্যাফিক সার্জেন্টকে গ্রেফতার করা হয় ।
গ্রেফতারের পর নিয়মমাফিক শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন এক মহিলা চিকিৎসকের প্রতি তিনি মারমুখী হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ । ওই মহিলা চিকিৎসককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলেও দাবি সূত্রের । কোনও রকমে মেডিক্যাল পরীক্ষা করার পর ধৃতকে ফের বিধাননগর উত্তর থানায় ফিরিয়ে আনা হয় ।
আদালত চত্বরে আইনজীবীকে মারধর, 14 দিনের জেল হেফাজত
শনিবার ধৃত সার্জেন্টকে বিধাননগর আদালতে পেশ করার সময় ফের নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয় । অভিযোগ, তাঁর মামলার সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও এক আইনজীবীকে বেধড়ক মারধর করেন অভিযুক্ত ।
আবাসন, থানা, হাসপাতাল এবং আদালত — সব মিলিয়ে অভিযুক্তের একের পর এক কীর্তিকলাপের বিবরণ শোনার পর আদালত কড়া অবস্থান নেয় । ধৃতের জামিনের আবেদন নাকচ করে তাঁকে 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয় ।
অতীতের অভিযোগও খতিয়ে দেখছে পুলিশ
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এর আগেও মত্ত অবস্থায় নিজের আবাসনে মারমুখী আচরণ এবং গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছিল ওই সার্জেন্টের বিরুদ্ধে । বারবার এমন ঘটনা ঘটার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷’’
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