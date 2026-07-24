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টানা 12 ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, কবে-কোন রাস্তা খোলা জানাল পুলিশ

রবিবার 12 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু ৷ যান চলাচলে বড়সড় পরিবর্তন ৷ মেরামতির কাজের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ৷

Vidyasagar Setu Closure
বিদ্যাসাগর সেতু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 7:06 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: পরপর গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সংস্কারের একাধিক কাজ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতুতে। আর তার জেরে প্রায় প্রতি রবিবারই বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু। আবারও বিদ্যাসাগর সেতুতে মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী রবিবার (26 জুলাই) টানা 12 ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে যান চলাচল। কলকাতা পুলিশের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত পর্যন্ত কোনও ধরনের যানবাহনই বিদ্যাসাগর সেতু বা তার সংযোগকারী ব়্যাম্প ব্যবহার করতে পারবে না বলে খবর পুলিশ সূত্রে। এই সময় সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং-ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং বদলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (HRBC)। তাই বিকল্প পথে চলার পরামর্শ পুলিশের ৷

কলকাতা পুলিশের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যানজট এড়াতে এবং বিকল্প পথে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে একাধিক ডাইভারশন কার্যকর করা হবে।

কোন কোন রুটে পরিবর্তন ?

  • এজেসি বোস রোড দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকে টার্ফ ভিউ, হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
  • কেপি রোড দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা যানবাহনকে 11 ফার্লং গেট থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে।
  • খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করবে।
  • কেপি রোডের ওয়াই-পয়েন্ট দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার ব়্যাম্পও বন্ধ থাকবে। সেই সব যানবাহনকে রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনে শহরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেও অতিরিক্ত ডাইভারশন কার্যকর করা হতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে রবিবার যাত্রী ও গাড়িচালকদের আগাম পরিকল্পনা করে বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং বিদ্যাসাগর সেতুর পরিবর্তে হাওড়া ব্রিজ বা অন্যান্য বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে অপ্রয়োজনীয় যানজট এড়ানো সম্ভব হবে এবং মেরামতির কাজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাবে। এর আগেও একাধিকবার ছুটির দিন সেতু বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ আরও একবার টানা 12 ঘণ্টা সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ ৷

TAGGED:

বিদ্যাসাগর সেতু
KOLKATA POLICE
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KOLKATA POLICE ON VIDYASAGAR SETU
VIDYASAGAR SETU CLOSURE

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