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মুখ্যমন্ত্রীর বার্তারই পরই কড়া লালবাজার, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূলের একুশের সভা 'না' পুলিশের

শুভেন্দুর কড়া বার্তার পরই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ ৷ তৃণমূলের দুটি শিবিরের পক্ষ থেকেই ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল ৷

TMC MARTYRS DAY RALLY
একশো জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 3:41 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: পরিবর্তনের বাংলায় একুশের ঠিকানা বদল ! এ বছর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে 21 জুলাইয়ের চিরাচরিত শহিদ দিবসের সভা হচ্ছে না। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই এলাকায় যান চলাচল অবরুদ্ধ করে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সেখানে 163 ধারা জারি রয়েছে। তাই সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের কালীঘাট এবং ঋতব্রত— উভয় শিবিরই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার অনুমতি চেয়ে লালবাজারের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু দুই গোষ্ঠীর আবেদনই খারিজ করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

অনুমতি পাওয়ার আগেই গত রবিবার সভাস্থল পরিমাপে তৎপর হতে দেখা যায় কালীঘাট শিবিরের কুণাল ঘোষ এবং দোলা সেনদের। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তাঁদের ফিতে নিয়ে মাপজোক করার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। সোমবার রাজ্য বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কুণালদের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ফিতে নিয়ে মাপতে চলে গিয়েছেন ! এটা কি মামারবাড়ি নাকি ! কোথায় (সভা) করবেন বলে দেব।’’

একই সঙ্গে তাঁর আরও খোঁচা, ‘‘আপনাদের সভায় অনেক লোক হবে। লক্ষ লক্ষ লোক হবে। ব্রিগেডে চলে যান ! গিয়েছিলেন তো এক বার!’’ তখনই একরকম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল হয়তো ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে পুলিশের তরফ থেকে একুশে জুলাই সভা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ফলাফল প্রকাশ্যে চলে এল। কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দা, জানিয়ে দিলেন ভিক্টোরিয়া হাউস এর সামনে বিএনএস অনুযায়ী 163 ধারা জারি রয়েছে। এই অবস্থায় কোনভাবেই একুশে জুলাইয়ের সভার অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়।

মনে করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই এই অবস্থান নিল কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে মাপজোক করার অভিযোগে দোলা এবং কুণালদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে পুলিশ। এর ঠিক পরের দিনই লালবাজার জানিয়ে দেয় যে ধর্মতলায় কোনওমতেই সভা করা যাবে না। পুলিশের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কালীঘাট তৃণমূলের নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, “এখনও পুলিশের তরফে কোনও চিঠি আমরা পাইনি। তাই এখনই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।” অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবিরের পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে জানিয়েছেন, “আমরা আমাদের শহিদ দিবস পালন করবই। মানুষের কোনও অসুবিধা করে হবে না। আমরা সবাই মিলে বসে এই কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।”

একদা রাজ্যের শাসক দল থাকা তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত থাকায় এ বছর আদৌ শহিদ দিবস পালন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে কর্মীদের অন্দরে ঘোর সংশয় ছিল। গত বৃহস্পতিবার দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সেই অনিশ্চয়তা দূর করেন। উত্তর কলকাতার রামমোহন হলে কুণাল ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় ফোন মারফত যুক্ত হয়ে মমতা কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেন। লাউড স্পিকারে শোনানো সেই বার্তায় তিনি বলেন, ‘‘21 জুলাই আশা করি অনুমতি পাব। আমরা একটা দিনই মিটিং করি। সে দিন বিস্তারিত বলব। পাঁচ জন কর্মী থাকলেও সেই মিটিংয়ে থাকব। আপনারা ওই দিন সমবেত হোন।’’ নেত্রীর এই নির্দেশের পরেই নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার জন্য পুলিশের কাছে পৃথকভাবে আবেদন জানায় দুই শিবির।

উল্লেখ্য, 2011 সালে ব্রিগেড ময়দানে এবং 2013 সালের পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতিতে 2020 ও 2021 সাল বাদ দিলে গত 33 বছর ধরে ধর্মতলাতেই এই সভা হয়ে আসছে। প্রশ্ন হল, পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় সভা কোথাও হবে সেটাই এখন দেখার ৷

TAGGED:

TMC MARTYRS DAY RALLY
TMC 21 JULY RALLY CONTRO
KOLKATA POLICE DENIES PERMISSION
তৃণমূলের সভার পুলিশের না
TMC MARTYRS DAY RALLY

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