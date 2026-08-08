প্রেমের ফাঁদে ফেলে নাবালিকাকে বিক্রি সোনাগাছিতে ! পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার, গ্রেফতার 2

প্রেমের ফাঁদে ফেলে নাবালিকাকে বিক্রি সোনাগাছিতে ! পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার, গ্রেফতার 2
পুলিশ জানিয়েছে, বাবুল ওরফে সাফিকুল মোল্লা নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে আসে ৷ তাকে শাহরুখ ওরফে সাহারুল লস্করের কাছে রেখে দেয় ৷ দু’জনকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷
Published : August 8, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: সোনাগাছি থেকে 16 বছরের এক কিশোরীকে উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশের বড়তলা থানা । অভিযোগ, প্রেমিকই ওই নাবালিকাকে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল । পরে তাকে সোনাগাছির যৌনপল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় । চাইল্ড হেল্পলাইনের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর দ্রুত অভিযান চালিয়ে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা ।
ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, ‘‘দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ কাজ করেছে । নেপথ্যে কারা কারা আছে, সেই সব বিষয় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে ৷’’
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল সাড়ে 3টে নাগাদ চাইল্ড হেল্পলাইনের মাধ্যমে খবর আসে, উত্তর 24 পরগনা থেকে এক 16 বছরের নাবালিকাকে তাঁর প্রেমিক বাবুল কলকাতায় এনে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছে । পরে তাকে সোনাগাছির একটি ঘরে রেখে যৌনপেশায় নামানোর অভিযোগ ওঠে । খবর পেয়েই বড়তলা থানার পুলিশ তৎপর হয় ৷ সোনাগাছি এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি ।
স্থানীয় সূত্র ও নজরদারির সাহায্যে একাধিক জায়গায় খোঁজ চালান পুলিশকর্মীরা । শেষ পর্যন্ত দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের একটি বাড়ি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় । খবর পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ ।
পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকা জানায়, উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা বাবুল ওরফে সাফিকুল মোল্লা তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে । অভিযোগ, নাবালিকা হওয়া সত্ত্বেও টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে তাকে সোনাগাছিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । সেখানে শাহরুখ ওরফে সাহারুল লস্করের নিয়ন্ত্রণে তাকে রাখা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেছে ওই নাবালিকা ।
এরপরই তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করে পুলিশ । তল্লাশি চালিয়ে শাহরুখ (39) এবং বাবুল ওরফে সাফিকুল মোল্লাকে (20) গ্রেফতার করা হয় । পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে দু’জনই ঘটনায় নিজেদের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে ।
বড়তলা থানায় মামলা রুজু হয়েছে । নাবালিকাকে পাচার ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগের পাশাপাশি পকসো আইন এবং ইমমোরাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট-এর একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে । ধৃত দু’জনকে কলকাতার শিয়ালদা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে খবর ৷
তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং নাবালিকাকে কীভাবে কলকাতায় এনে সোনাগাছিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল । পাশাপাশি, এই ধরনের পাচারচক্রের সঙ্গে ধৃতদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তদন্ত করা হচ্ছে ৷