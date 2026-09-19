চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি ! হাসপাতাল থেকে ফোন ব্যক্তির, তড়িঘড়ি গিয়ে উদ্ধার পুলিশের

চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি ! হাসপাতাল থেকে ফোন ব্যক্তির, তড়িঘড়ি গিয়ে উদ্ধার পুলিশের
Garden Reach State General Hospital: নাদিয়াল থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই ব্যক্তির দ্রুত শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় ।
Published : September 19, 2026 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: 'আমি চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি' ! হাসপাতাল থেকে সোজা লালবাজারের হেল্পলাইনে ফোন করে জানান মানসিক অবসাদগ্রস্ত এক ব্যক্তি ৷ খবর পেয়েই তড়িঘড়ি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা ৷
ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে ৷ 47 বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে কৌশলে উদ্ধার করে জীবন রক্ষা করেছে নাদিয়াল থানার পুলিশ । আর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার নানা অভিযোগের মাঝেই এই দ্রুত ব্যবস্থা এবং পুলিশের মানবিক ভূমিকা প্রশংসা কুড়িয়েছে স্থানীয়দের । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারে সফল হয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম জায়েস জাহাঙ্গির হোসেন । তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার বেলেগাছির বেতবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা । দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি মারাত্মক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন । শুক্রবার আচমকাই তিনি 100 ডায়াল করে জানান, গার্ডেনরিচ হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি চরম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন । ফোন পাওয়া মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাদিয়াল থানার পুলিশের বিশেষ দল । পুলিশ কর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে ওই ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন ।
জীবনরক্ষার পর ওই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসককে দিয়ে তাঁর দ্রুত শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় । চিকিৎসকরা জানান, শারীরিকভাবে তিনি সুস্থ ও সবল থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পরিচর্যা প্রয়োজন । উদ্ধারের পর সুরক্ষার খাতিরে জায়েসকে প্রথমে নাদিয়াল থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । সেখান থেকেই যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল । খবর পেয়ে দ্রুত থানায় আসেন ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা ।
প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং ওই ব্যক্তির সঠিক যত্ন, চিকিৎসা সংক্রান্ত নিরাপত্তা ও মানসিকভাবে পাশে থাকার আশ্বাস নিয়ে তাঁকে স্বজনদের হাতে তুলে দেয় থানা কর্তৃপক্ষ । পুলিশের এই মানবিক ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হল বলে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা ।