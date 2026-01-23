ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে ! প্রথম স্ত্রীর অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু পুলিশের

ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে ! প্রথম স্ত্রীর অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু পুলিশের
বহুবিবাহের পাশাপাশি হুমকি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের ৷ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হিরণের বিরুদ্ধে ৷
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে ! এমনই গুরুতর অভিযোগে অভিনেতা ও বিজেপি বিধায়ক হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের (হিরণ) বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে হিরণের বিরুদ্ধে বিবাহিত জীবনে হুমকি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন অনিন্দিতা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বধূ নির্যাতন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগে বলা হয়েছে যে প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও এবং আইনগতভাবে ডিভোর্স না-দিয়েই হিরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন ৷ অনিন্দিতার অভিযোগ অনুযায়ী, হিরণ হৃতিকা গিরির সঙ্গে অবৈধভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ৷ শুধু বহুবিবাহই নয়, হিরণের প্রথম স্ত্রীর আরও অভিযোগ, বিবাহিত জীবনে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৷ সংসারে থাকাকালীন একাধিকবার তাঁকে অপমান, হুমকি ও মারধর করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগকারীর বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের পাশাপাশি অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্তের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন ৷"
এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
