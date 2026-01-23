ETV Bharat / state

ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে ! প্রথম স্ত্রীর অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু পুলিশের

বহুবিবাহের পাশাপাশি হুমকি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের ৷ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হিরণের বিরুদ্ধে ৷

Hiran Second Marriage Controversy
হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ দায়ের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের ৷ (ছবি- হিরণের সোশাল মিডিয়া)
Published : January 23, 2026 at 3:22 PM IST

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে ! এমনই গুরুতর অভিযোগে অভিনেতা ও বিজেপি বিধায়ক হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের (হিরণ) বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে হিরণের বিরুদ্ধে বিবাহিত জীবনে হুমকি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন অনিন্দিতা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বধূ নির্যাতন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগে বলা হয়েছে যে প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও এবং আইনগতভাবে ডিভোর্স না-দিয়েই হিরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন ৷ অনিন্দিতার অভিযোগ অনুযায়ী, হিরণ হৃতিকা গিরির সঙ্গে অবৈধভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ৷ শুধু বহুবিবাহই নয়, হিরণের প্রথম স্ত্রীর আরও অভিযোগ, বিবাহিত জীবনে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৷ সংসারে থাকাকালীন একাধিকবার তাঁকে অপমান, হুমকি ও মারধর করা হয়েছে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগকারীর বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের পাশাপাশি অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্তের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন ৷"

এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্তের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন ৷" কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনা তদন্তে নেমে একাধিক স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার আসল সত্যতা সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷

