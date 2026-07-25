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ডোরিনায় ছাত্র আন্দোলনে উত্তেজনা-সাংবাদিকদের 'মার', স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের

শুক্রবার নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদের নামে বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ধর্মতলা, আক্রান্ত হন সাংবাদিকরা ৷ ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু পুলিশের ৷

DORINA CROSSING JOURNALISTS ATTACK
শুক্রবার কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বিক্ষোভ ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 11:07 AM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই: নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের আবহে শুক্রবার কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বিক্ষোভ ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। আন্দোলন চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। আক্রমণের শিকার হন পুলিশ কর্মীরাও ৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নামে। পরে পুরো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। দোষীদেল চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা ডোরিনা ক্রসিংয়ে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। অভিযোগ, পুলিশের অনুমতি ছাড়াই ওই জমায়েত করা হয়েছিল। বিক্ষোভ চলাকালীন আন্দোলনকারীদের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দখলের চেষ্টা করে এবং বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সেখান থেকে সরে যাননি।

DORINA CROSSING JOURNALISTS ATTACK
বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র ধর্মতলা (ইটিভি ভারত)

পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করেও জলভর্তি বোতল, জুতো, লাঠি ও ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করে। এতে কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। এ সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই ঘটনায় দীর্ঘ সময় ধরে ডোরিনা ক্রসিং ও সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই মোড় কার্যত অচল হয়ে পড়ে, যার ফলে সাধারণ মানুষকে ব্যাপক ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে কলকাতা প্রেস ক্লাব ৷ অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে ৷

ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল বলেন, "আমাদের তদন্ত চলছে। রাস্তার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ আমরা দেখছি।" পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সংযমের পরিচয় দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখে বলে দাবি বিভাগীয় কর্তাদের ৷ সন্ধ্যার পর আন্দোলনকারীরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা বাসিন্দারা।

DORINA CROSSING JOURNALISTS ATTACK
ডোরিনা ক্রসিংয়ে ছাত্র আন্দোলনে উত্তেজনা (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পর হেয়ার স্ট্রিট থানায় অজ্ঞাতপরিচয় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS)-এর একাধিক ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ, সিসিটিভি এবং অন্য ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখে হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

TAGGED:

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিশের
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DORINA CROSSING JOURNALISTS ATTACK

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