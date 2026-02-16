স্থানীয়দের সুবিধা ও দ্রুত পরিষেবা দিতে ফের থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস কলকাতা পুলিশের

স্থানীয়দের সুবিধা ও দ্রুত পরিষেবা দিতে ফের থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস কলকাতা পুলিশের
দ্বিতীয় দফায় থানার সীমানা পুনর্বিন্যাসে একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জের অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আলিপুর থানার এলাকা কমানো হয়েছে ৷
Published : February 16, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ফের থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস করল কলকাতা পুলিশ । প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানার অধিক্ষেত্র বাড়ানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে, কমানো হয়েছে আলিপুর থানার এলাকা । কলকাতার নয়া পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন বলে লালবাজার সূত্রে খবর ।
বুধবার অর্থাৎ 11 তারিখ এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ তাতে জানানো হয়েছে, গত নভেম্বর মাসে যে সব এলাকা আলিপুর থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি এলাকা আবার আগের থানায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনের দাবি, স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধা এবং দ্রুত পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সোমবার অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে এই নতুন নির্দেশকা কার্যকর হয়েছে ৷ দেখে নেওয়া যাক কোন কোন থানার এলাকা বদল হল ?
একবালপুর থানার অধীনে ফিরল:
সুধীর বসু রোডের অংশবিশেষ
এমএম আলি রোড
ভূকৈলাশ রোড
ইব্রাহিম আলি রোড
একবালপুর রোডের অংশ
ওয়াটগঞ্জ থানার অধীনে ফিরল:
ফ্যান্সি মার্কেট এলাকা
মনসাতলা লেন ও মনসাতলা রো
হরিসভা স্ট্রিট
খিদিরপুর রোডের অংশ
ডিএইচ রোডের অংশবিশেষ
এছাড়াও, একবালপুর থানার ভবন সংলগ্ন যে এলাকা নভেম্বর মাসে আলিপুর থানার আওতায় গিয়েছিল, সেটিও পুনরায় একবালপুর থানার অধীনে আনা হয়েছে ।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
গত নভেম্বর মাসে বৃহত্তর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিট থানার এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নিউ মার্কেট, ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর থানার সীমানা কিছুটা কমানো হয়েছিল । সেই সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখার যুক্তি সামনে আনা হয়েছিল । তবে বাস্তবে দেখা যায়, বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের আলিপুর থানায় যেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছিল । অভিযোগ ওঠে যে, দূরত্বের কারণে অভিযোগ দায়ের, জিডি করা বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগে সমস্যা তৈরি হচ্ছে । বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্থানীয়রা আপত্তি জানান ।
পুলিশ সূত্রের খবর, সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখেই দ্বিতীয়বারের মতো থানার সীমানা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের বক্তব্য, নাগরিকদের সুবিধা এবং কার্যকর পুলিশি নজরদারি নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য ।
প্রশাসনিক মহলের মত
পুলিশ কর্তাদের একাংশের মতে, থানার ভৌগোলিক অবস্থান ও এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় রেখে সীমানা নির্ধারণ করা জরুরি । কোনও সিদ্ধান্ত বাস্তবে সমস্যার সৃষ্টি করলে তা সংশোধন করাই প্রশাসনের দায়িত্ব । সেই কারণেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে । নতুন নির্দেশ কার্যকর হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের নিকটবর্তী থানায় পরিষেবা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে । ফলে অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত তৎপরতায় গতি আসবে বলেই মনে করছে পুলিশমহল ।