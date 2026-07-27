সাংবাদিক নিগ্রহে ধৃতদের নিয়ে ধর্মতলায় ঘটনার পুনর্নির্মাণ কলকাতা পুলিশের

সাংবাদিক নিগ্রহে ধৃতদের নিয়ে ধর্মতলায় ঘটনার পুনর্নির্মাণ কলকাতা পুলিশের
শুক্রবার নিট-বিক্ষোভের সময় সাংবাদিকদের হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 16 জনকে ৷ সোমবার 11 জনকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ ৷
Published : July 27, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তার তদন্তে নেমে একের পর এক পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুলিশ । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোট 16 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তের অগ্রগতি হিসেবে সোমবার গ্রেফতার হওয়া 11 জন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ (ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন) করেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় । অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া হয়, তাঁদের লক্ষ্য করে বোতল ও জুতো ছুঁড়ে মারা হয় । শুধু তাই নয়, ঘটনাস্থলে সংবাদ সংগ্রহে থাকা একাধিক সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকের উপরও শারীরিক হামলা ও হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে ।
তদন্তের স্বার্থে সোমবার অভিযুক্তদের ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে নিয়ে যান কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা । সেখানে প্রত্যেকের ভূমিকা, কে কোথায় ছিল, কীভাবে বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং কীভাবে হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয় । তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই অভিযুক্তদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ঘটনাক্রম মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন ।
এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা অভিযুক্তদের প্রশ্ন করেন, ‘‘কেন কর্তব্যরত সাংবাদিকদের গায়ে হাত তুলেছিলেন ?’’ এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিলেও, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের মুখে ম্লান হাসি লক্ষ্য করা যায় । কেউ মুখ খোলেননি, আবার কেউ প্রশ্ন এড়িয়ে যান ।
লালবাজার সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ, সংবাদমাধ্যমের ভিডিয়ো, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখে তদন্ত এগোচ্ছে । পুলিশ মনে করছে, ঘটনার পুনর্গঠনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে এবং তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে ।
ধর্মতলার এই বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা এবং সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । তদন্ত এখনও চলছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেফতারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ।