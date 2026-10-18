চোরবাগানে বিপদের মুহূর্তে মাইকে কী বিশেষ ঘোষণা ? পুলিশ কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ লালবাজারের
Stampede incident at Chorbagan: তদন্তে নেমে স্থানীয় গিরিশ পার্ক থানা এবং লালবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি দল একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্যের মুখোমুখি হয়েছে । অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 18, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: পুজোর দিনে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল চোরবাগান এলাকা । দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ভিড়ের চাপে পদদলিত হয়ে এবং বিশৃঙ্খলার জেরে চলল মৃত্যুমিছিল ৷ এই নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চমহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ ও উদ্বেগের পরিবেশ ৷ কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা জানতে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ৷
ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও মাইকে ঘোষণা নিয়ে ধোঁয়াশা
তদন্তে নেমে স্থানীয় গিরিশ পার্ক থানা এবং লালবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি দল একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্যের মুখোমুখি হয়েছে । প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভিড় যখন ক্রমশ বাড়তে শুরু করে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সংকটজনক মুহূর্তে মণ্ডপের মাইক থেকে একটি বিশেষ ঘোষণা করা হয়েছিল । ঠিক কী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার ফলে হাড়হিম করা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল কি না, তা নিয়ে এখন বিশ্লেষণ চলছে ।
গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ: কাঠগড়ায় বেসরকারি নিরাপত্তা ও পুলিশ
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দায় কার, তা খতিয়ে দেখতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তদন্ত শুরু হয়েছে । সংশ্লিষ্ট পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীদের একটি তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ । ইতিমধ্যেই তাদের আটক করে গিরিশ পার্ক থানায় নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
পুলিশি দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জেরা
শুধু বেসরকারি সংস্থাই নয়, দুর্ঘটনার দিন ও সময়ে মণ্ডপে নিরাপত্তার দায়িত্বে কোন পুলিশ আধিকারিক ছিলেন, তাঁর অধীনে কারা কর্মরত ছিলেন, পুলিশের দলটি ঠিক সেই সময় কী করছিল এবং ঠিক কতক্ষণ পর লালবাজারে ঘটনার খবর পাঠানো হয়েছিল - এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পুলিশ কর্মীদেরও একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে । লালবাজারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ।
ফরেনসিক তদন্ত ও নমুনা সংগ্রহ
ঘটনার রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ ও বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে লালবাজারের দল । মণ্ডপের পরিকাঠামো এবং অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে কোথায় গাফিলতি ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরেনসিক টিমের সদস্যরাও ।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও নজরদারি
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে 19 জনের প্রাণ গিয়েছে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি বলেন, "কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটল, আমাদের কড়া নজর থাকবে ।" কীভাবে মানুষের জীবন রক্ষা করার পরিবর্তে উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বিষাদে পরিণত হল, তা নিয়ে এখন গোটা রাজ্যবাসীর একটাই প্রশ্ন - প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এমন বড় বিপর্যয় ঘটল ?
মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা
এই ঘটনায় কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা (এআরএস) সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে । যারা ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিল, তাদের মধ্যে যাদের যাদের ত্রুটি পাওয়া যাবে - সে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে, অস্থায়ী হোমগার্ড হতে পারে, পুলিশের লোক হতে পারে, ক্লাব বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল তারা হতে পারে, তাদেরকে কিন্তু চিহ্নিত করে আমরা আইনি পদক্ষেপ করব।”
পুজোটি সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আর্জি জানানো হচ্ছে । পাশাপাশি মণ্ডপটি পুরোপুরি সিল করে ফরেনসিক, এসটিএফ ও দমকলের হেফাজতে রাখা হয়েছে ।