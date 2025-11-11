দিল্লি বিস্ফোরণের পর বাড়তি সতর্ক লালবাজার, শুভমনদের জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা

দিল্লি বিস্ফোরণের পর বাড়তি সতর্ক লালবাজার, শুভমনদের জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা
মঙ্গলবার লালবাজারে মহানগরের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা৷
Published : November 11, 2025 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লার অদূরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গোটা দেশজুড়েই জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। সেই সতর্কতার আওতায় রয়েছে কলকাতাও। তবে মহানগরের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতার মাত্রা একটু বেশি হওয়া উচিত, কারণ, এই মুহূর্তে শহরে রয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল৷ আগামী 14 নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়েছে দুই দলের টেস্ট ম্যাচ৷ তাই এই মুহূর্তে শহরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে তৎপর লালবাজার৷
মঙ্গলবার দুপুরে লালবাজারে এই নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়৷ সেখানে শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে শহরের প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নগরপাল থানাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন নিজেদের এলাকায় নাকা চেকিং ও টহলদারিতে জোর দিতে।
এছাড়া জনবহুল এলাকা, হোটেল, লজ বা এমন কোনও স্থান, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হতে পারেন, সেইসব জায়গায় বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে অন্যান্য নিরাপত্তা ইউনিটের সহযোগিতা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকের পর শহরের প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারদের সঙ্গেও আলাদা বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার একাধিক আধিকারিক।
লালবাজার সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে ছিলেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে থাকা একজন অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার আধিকারিক। দিল্লির বিস্ফোরণের পর যাতে কোনও উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বা স্লিপার সেল সক্রিয় না-হতে পারে, সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ, এর আগে একাধিকবার কলকাতা ও শহরতলির বুক থেকে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেলের সদস্যদের গ্রেফতারির ঘটনা ঘটেছে৷
শুধু স্লিপার সেল কিংবা জঙ্গি সংগঠনগুলি নয়, বরং আগ্নেয়াস্ত্র যাতে অন্য জায়গা থেকে এই রাজ্যে না-ঢোকে সেই বিষয়ের উপর নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ এই নজরদারি কলকাতা পুলিশের এলাকায় যেমন চলবে, তেমনই হাইওয়েগুলিতে (রাজ্য পুলিশ বা অন্য কমিশনারেট এলাকা) আচমকাই নাকা তল্লাশির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এদিন কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে যা যা করণীয়, আমরা সব পদক্ষেপই করছি। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হয়েছে। এই বিষয়ে আবারও উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে।”
একই সঙ্গে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে৷ লালবাজার সূত্রের খবর, হোটেল থেকে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের সদস্যরা যখন যাতায়াত করবেন, সেই সময় তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণ বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্যরা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারদর্শী। পাশাপাশি বিনা আগ্নেয়াস্ত্রেও তাঁরা লড়তে পারেন। দুই দেশের ক্রিকেট দলের সদস্যদের জন্যও ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অন্যবারের থেকে এবার নিরাপত্তার ধরন একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সদস্যরা যে হোটেলে অবস্থান করছেন, সেখানে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। দলগুলির যাতায়াতের সময়েও ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত রুট ম্যাপে বাড়তি নিরাপত্তা মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছে লালবাজার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “এই বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কিছু বলা যাচ্ছে না। নির্দেশ মতোই আমরা সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।” এদিকে এদিন পূর্ব পরিকল্পিত সফর অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীর কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। এদিন তাঁর জন্য বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের তরফে।
এছাড়া ধর্মতলা, নিউ মার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়ার সরণি, আলিপুর, বেহালা ও সরশুনা থানার আওতাধীন হোটেল ও লজগুলিতেও চলছে তল্লাশি অভিযান। বাইরের রাজ্য থেকে টেস্ট ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকদের উপরও রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর।
সব মিলিয়ে, দিল্লির বিস্ফোরণের পর ইডেন টেস্টকে ঘিরে কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন কার্যত নজিরবিহীন। পুলিশ সূত্রে দাবি, কোনোভাবেই যাতে শহরের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য লালবাজার পুরোপুরি প্রস্তুত।