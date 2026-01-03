তদন্তের ক্ষেত্রে সময়ই আসল চাবিকাঠি, লালবাজারের চিত্রগ্রহণ ব্যবস্থাতে বদল আনার ভাবনা

তদন্তের ক্ষেত্রে সময়ই আসল চাবিকাঠি, লালবাজারের চিত্রগ্রহণ ব্যবস্থাতে বদল আনার ভাবনা
কলকাতার নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা নতুন বছরে চিত্রগ্রহণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন ৷ কেন এই নয়া পদক্ষেপ ?
Published : January 3, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 3 জানুয়ারি: তদন্তের ক্ষেত্রে সময়ই আসল চাবিকাঠি ৷ মানছে লালবাজার ৷ আর তাই সময় বাঁচাতে ও তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলে ব্যবহৃত চিত্রগ্রহণ ব্যবস্থায় বদল আনতে চাইছে কলকাতা পুলিশ ৷
মূলত শহরের একাধিক প্রান্তে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে লালবাজার থেকে সেখানে পৌঁছতে অনেকটাই সময় লেগে যায় ক্যামেরা টিমের । অথচ কিছু কিছু তদন্তের ক্ষেত্রে এই সময়টাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । প্রথম কয়েক মিনিটের ছবি, ভিডিয়ো বা ভিজ্যুয়াল প্রমাণই অনেক সময় পুরো তদন্তের অভিমুখ ঠিক করে দেয় । সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই নতুন বছর থেকে বিষয়টি নতুনভাবে ভাবার পথে হেঁটেছেন কলকাতার নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা ।
লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে কলকাতা পুলিশের চিত্রগ্রহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে । বড় কোনও ঘটনা, বিক্ষোভ, দুর্ঘটনা কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হলে লালবাজার থেকেই ক্যামেরা নিয়ে চিত্রগ্রাহকদের পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায় । কিন্তু বাস্তবে শহরের ভৌগোলিক বিস্তার, যানজট এবং আচমকা তৈরি হওয়া পরিস্থিতির কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে অনেক সময়ই দেরি হয়ে যায় । এই দেরির প্রভাব পড়ে তদন্তের গুণগত মানে ।
বিশেষ করে হঠাৎ বিক্ষোভ, অবরোধ বা অশান্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক মুহূর্তের ছবি না থাকলে পরে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে সমস্যা হয় । পুলিশের একাংশের মতে, ঘটনাস্থল 'ঠান্ডা' হয়ে যাওয়ার পরে তোলা ছবি অনেক সময় আদালতে বা তদন্তে প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায় না । এই অভিজ্ঞতা থেকেই কলকাতা পুলিশের অন্দরে নতুন একটি ভাবনাচিন্তা জোরালো হচ্ছে ৷ তা হল, প্রতিটি ডিভিশনে আলাদা করে নিজস্ব চিত্রগ্রাহক দল রাখা ।
প্রস্তাব অনুযায়ী, ডিভিশন স্তরে মোতায়েন থাকা এই ক্যামেরা টিম সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারবে । পুলিশ সূত্র বলছে, এতে শুধু দ্রুত ছবি বা ভিডিয়ো সংগ্রহই নয়, বরং ঘটনার ধারাবাহিক নথিভুক্তিকরণ অনেক বেশি নির্ভুল হবে । তদন্তে স্বচ্ছতা বাড়বে ৷ আদালতে প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে পুলিশের অবস্থান হবে আরও শক্ত ।
একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনও অভিযোগ উঠলে বা মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন এলে ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টেশন বড় ভূমিকা নিতে পারে । নগরপাল মনোজকুমার ভার্মার নেতৃত্বে নতুন বছরের শুরুতে কলকাতা পুলিশের কাজের কাঠামো আরও কার্যকর এবং সময়োপযোগী করার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে ইঙ্গিত মিলছে ।
যদিও এখনও এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি ৷ তবে শীর্ষ মহলে বিষয়টি নিয়ে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে বলেই খবর । পুলিশ প্রশাসনের অন্দরে অনেকেরই মত, শহরের ক্রমবর্ধমান জনঘনত্ব ও পরিবর্তিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে শুধু বাহিনী নয়, তথ্য সংগ্রহের গতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই ক্যামেরা ব্যবস্থায় এই সম্ভাব্য বদল, যা কার্যকর হলে কলকাতা পুলিশের তদন্ত পদ্ধতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক অতিরিক্ত নগরপাল পদের আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি বাস্তবায়িত হলে তদন্তে অনেক সুবিধা হবে ৷"