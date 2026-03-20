ঈদ-উল-ফিতরে কলকাতা শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভোটের আবহে নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি

ঈদ-উল-ফিতরে কলকাতা শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভোটের আবহে নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি
বিধানসভা ভোটের আবহে ঈদে কলকাতার নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি
Published : March 20, 2026 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: শনিবার ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শহরজুড়ে আইনশৃঙ্খলা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ ৷ চাঁদ দেখার প্রেক্ষিতে 21 মার্চ পালিত হতে চলেছে খুশির ঈদ ৷ এই উৎসবের দিনে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কলকাতা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷
কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 21 মার্চ ভোর চারটে থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ এলাকার মধ্যে সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে ৷ তবে, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কিছু যানবাহন—যেমন LPG সিলিন্ডার, CNG, পেট্রোল-ডিজেল, ওষুধ, অক্সিজেন, শাকসবজি, দুধ, মাছ ও ফল বহনকারী গাড়িগুলিকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে ৷ এছাড়াও, একই সময়ের মধ্যে কলকাতা ডক সিস্টেমের উদ্দেশে যাওয়া কোনও পণ্যবাহী গাড়ি শহরে প্রবেশ করতে পারবে না-বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে ৷
রেড রোডে যান চলাচলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রেড রোডে ৷ 20 মার্চ রাত 10টা থেকে 21 মার্চ দুপুর 12টা পর্যন্ত (বা ঈদের নমাজ পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত) কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ থাকবে ৷ ঈদের নমাজের বিশাল সমাবেশকে কেন্দ্র করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পরিবর্তিত রুট
শুধু রেড রোড নয়, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 80-র বেশি রাস্তা ও সংযোগস্থলে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ অথবা ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ ট্রাম পরিষেবাও এই সময়ের মধ্যে আংশিকভাবে স্থগিত বা বিকল্প পথে চালানো হতে পারে ৷
উত্তর কলকাতার মানিকতলা, নারকেলডাঙা, আরজি কর রোড, এপিসি রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে, মধ্য কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড, লেনিন সরণি—সব জায়গাতেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ পাশাপাশি, দক্ষিণ কলকাতার পার্ক স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরিচ ও তোপসিয়া এলাকাতেও যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে ৷
সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশ
পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই দিন প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না-করাই ভালো ৷ বিশেষ করে ঈদের সকালের নমাজের সময় শহরের কেন্দ্রস্থল ও সংলগ্ন এলাকাগুলি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রয়োজনে বিকল্প রুট ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে ৷
নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলায় জোর
ঈদের মতো বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় ৷ তাই জনগণের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷
সব মিলিয়ে, উৎসবের আনন্দ বজায় রাখার পাশাপাশি শহরের শৃঙ্খলা রক্ষায় এবারও কড়া নজরদারিতে থাকছে কলকাতা পুলিশের ৷ নাগরিকদের সহযোগিতাই এই ব্যবস্থাকে সফল করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার ৷