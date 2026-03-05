নির্বাচনের আগে কড়া প্রস্তুতি কলকাতা পুলিশের, বাড়ছে নজরদারি ও রুটমার্চ
আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার শহরের সমস্ত থানার অফিসার ইনচার্জ এবং ডেপুটি কমিশনারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন ।
Published : March 5, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ৷ তাকে সামনে রেখে শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছে কলকাতা পুলিশ । নির্বাচন চলাকালীন এবং তার আগে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে পুলিশ প্রশাসন । শহরকে শান্ত, সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খল রাখতে লালবাজারের তরফে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে ।
এই প্রেক্ষিতে কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার সম্প্রতি শহরের সমস্ত থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং ডেপুটি কমিশনারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন । সেই বৈঠকে নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ, আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কীভাবে জোরদার করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । নির্বাচনের আগে শহরে যাতে কোনও রকম অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলকাতা পুলিশের একাধিক ব্যাটালিয়নকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ব্যাটালিয়ন বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ চলছে । পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য গোলমাল সামাল দেওয়ার মতো বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । শুধু বাহিনী প্রস্তুত রাখা নয়, অপরাধীদের ওপর নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে । শহরের প্রতিটি থানার এআরও বা অ্যান্টি রাউডি অফিসারদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের 'রাফ রেজিস্টার' আলাদা আলাদা করে তা ডিভিশনাল ডিসিদের কাছে জমা দেওয়ার জন্য ।
প্রত্যেক থানায় সাধারণত একজন করে অ্যান্টি রাউডি অফিসার থাকেন, যাঁদের মূল কাজ হল এলাকার দাগি অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রাখা । অপরাধীদের গতিবিধি, পূর্বের অপরাধের ইতিহাস এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য যে খাতায় নথিভুক্ত থাকে, সেটিকেই বলা হয় 'রাফ রেজিস্টার' । নির্বাচনের আগে এই তথ্যগুলো নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তবে এই কড়া প্রস্তুতির মধ্যেই কিছু প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে । কারণ সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় রাতে গুলি ও বোমা চলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনা পাপ্পুকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ । যদিও এই বিষয়ে লালবাজারের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি । অন্যদিকে, অভিযুক্তকে একাধিকবার সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত বাহিনীর রুটমার্চও শুরু হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের নিজস্ব বাহিনীও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টহল ও রুটমার্চ করছে । এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের উদ্দেশেও কড়া বার্তা দিতে চাইছে প্রশাসন ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন ঘিরে পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে প্রায় প্রতিদিনই উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বৈঠক হচ্ছে । নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কৌশলও নেওয়া হচ্ছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রত্যেকবার নির্বাচনের আগে পুলিশ যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, এবারের প্রস্তুতি অনেকটাই ভিন্নভাবে এবং আরও সংগঠিত পদ্ধতিতে করা হচ্ছে । শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি ।"
সব মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতা পুলিশ যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে চাইছে বলেই মনে করছে পুলিশ মহল । শহরজুড়ে নজরদারি বৃদ্ধি করা, বাহিনীর প্রস্তুতি এবং অপরাধীদের উপর কড়া নজর-সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য ।