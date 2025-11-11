ETV Bharat / state

দিল্লি বিস্ফোরণের পর ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচে নিরাপত্তার কড়াকড়ি

লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাড়তি সতর্ক রাজ্য ৷ ইডেনে দুই দেশের ম্যাচের জন্য জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ৷

Lalbazaar
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 নভেম্বর: রাজধানীর বিস্ফোরণ ঘিরে যখন নাশকতার আশঙ্কা জোরদার হচ্ছে, সেই সময় কলকাতায় আসন্ন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে । শুক্রবার থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট, তার আগেই দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করল কলকাতা পুলিশ ৷

ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনে নামবে দুই দল । এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই ইডেন এবং আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের নগরপালের সঙ্গে সিএবি কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠক রয়েছে। বৈঠকে ম্যাচ চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে । লালবাজার সূত্রে খবর, ইডেনে করা হতে পারে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। স্টেডিয়ামের বাইরের পরিধি থেকে শুরু করে প্রবেশদ্বার এবং দর্শক আসন পর্যন্ত থাকবে বিশেষ নজরদারির বন্দোবস্ত।

মাঠের দর্শকদেরও নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হতে পারে। জানা গিয়েছে, প্রতিটি দর্শককে অন্তত দু'বার করে মেটাল স্ক্যানারের মাধ্যমে তল্লাশি করা হবে। মাঠের ভিতর ও বাইরে থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ। দর্শক আসনের গতিবিধিও থাকবে পুলিশের কড়া নজরদারিতে। কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যাগ নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এমনিতেই আমরা বাড়তি নজরদারি রাখি। কিন্তু দিল্লিতে বিস্ফোরণকে মাথায় রেখে বিশেষ ও অতিরিক্ত কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন থাকবে লালবাজারের এসটিএফের বিশেষ বাহিনীও ৷"

সূত্রের খবর, ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের মঙ্গলবার কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল । তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই সফর আপাতত স্থগিত করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। অবশ্য পাকাপোক্তভাবে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা, কলকাতার যে হোটেলে উঠেছেন তার আশেপাশে এবং হোটেলের ভিতরেও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত জোরদার করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই বিশেষ নিরাপত্তার জন্য কতজন পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে সেই বিষয়ে লালবাজারে তরফ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তদন্তে উঠে আসছে নাশকতার মতো একাধিক তথ্য ৷ এই বিস্ফোরণকে ঘিরে নাশকতার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না তদন্তকারী সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে এনএসজি ও এনআইএ-এর বিশেষ দল। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে জোরকদমে।

দেশজুড়ে যখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই কলকাতায় আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করে ফেলতে চাইছে পুলিশ। ক্রিকেটপ্রেমীদের নিশ্চিন্তে খেলা উপভোগের সুযোগ করে দিতেই এই কড়া নিরাপত্তা বলে জানা গিয়েছে।

TAGGED:

INDIA SOUTH AFRICA TEST
দিল্লি বিস্ফোরণ
EDEN GARDENS SECURITY
ইডেনে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ
DELHI BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.