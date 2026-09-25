পুজোয় চাঁদার জুলুম নয়, হেল্পলাইন চালু করল কলকাতা পুলিশ

পুজোয় চাঁদার জুলুম নয়, হেল্পলাইন চালু করল কলকাতা পুলিশ
Kolkata Police Helpline: পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পেলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
Published : September 25, 2026 at 7:50 AM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ তৈরি থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা — সব ক্ষেত্রেই ব্যস্ততা তুঙ্গে । পুজোর প্রস্তুতির সঙ্গে প্রতি বছরই সামনে আসে চাঁদা নিয়ে জুলুমের অভিযোগ । সেই সমস্যা রুখতে এবার শুরু থেকেই কড়া অবস্থান কলকাতা পুলিশের ।
চাঁদার নামে জোরজবরদস্তি বা সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ পেলেই দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে । শুধু থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর অপেক্ষা নয়, এবার ফোন এবং হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে ।
চাঁদা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে কলকাতা পুলিশের বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করা যাবে । নম্বরটি হল : 1800-345-5678 । পাশাপাশি হোয়াটসঅ্য়াপের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে 9432624365 নম্বরে । এই বিষয় কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘এই নম্বরে অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ ৷’’
পুলিশ প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, পুজোর চাঁদার নামে কোনও ধরনের জোরজরদস্তি বরদাস্ত করা হবে না । উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এবার আগেভাগে নজরদারি ও অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে ।
মহালয়া থেকেই শুরু মেগা আয়োজন
চাঁদা নিয়ে কড়া নজরদারির পাশাপাশি এবারের দুর্গাপুজোকে ঘিরে বড়সড় সরকারি আয়োজনের প্রস্তুতিও চলছে । মহালয়া থেকেই শুরু হবে একাধিক অনুষ্ঠান । কলকাতায় থাকছে বিশেষ মেগা শো । শহরের আকাশে একসঙ্গে প্রায় তিন হাজার ড্রোনের সাহায্যে তৈরি হবে বিশেষ আলোকচিত্র । আলোর বিন্দুতে ফুটিয়ে তোলা হবে দেবীদুর্গার অবয়ব । পুজোর আবহ, দেবীর আগমন এবং বাংলার শারদোৎসবের নানা মুহূর্তও তুলে ধরা হবে এই প্রদর্শনীতে ।
অর্থাৎ শুধু মণ্ডপের থিম কিংবা আলোকসজ্জা নয়, শহরের আকাশও এবার হয়ে উঠতে চলেছে দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ । মহালয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত একাধিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে । কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও উৎসবের আবহ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।
কলকাতার বাইরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
এবারের আয়োজনকে শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও জেলাতেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে । ‘ট্রিবিউট টু মা’ নামে বিশেষ সাংস্কৃতিক সফরের আয়োজন করা হচ্ছে । বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং বহরমপুরে দু’দিন করে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে । পাশাপাশি দিঘা ও মালদাতেও বিশেষ সাংস্কৃতিক কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে । স্থানীয় লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি থাকবেন রাজ্যের পরিচিত শিল্পীরাও ।
পুজোর দিনগুলিতে কলকাতার পাশাপাশি জেলার শহরগুলিতেও বড় মাপের অনুষ্ঠান করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । ফলে এবারের দুর্গোৎসবকে রাজ্যজুড়ে আরও বিস্তৃত আকারে তুলে ধরার প্রস্তুতি চলছে ।
একদিকে চাঁদার জুলুম রুখতে পুলিশের কড়া নজরদারি, অন্যদিকে মহালয়া থেকেই শুরু হতে চলা একের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকসজ্জার আয়োজন সবমিলিয়ে এবারের দুর্গাপুজো ঘিরে উৎসবের পরিসর আরও বড় করার প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য়ের প্রথম বিজেপি সরকার ।
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