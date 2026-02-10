লালবাজারের উদ্যোগ: সাইবার প্রতারণা রুখতে 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন, সব থানায় হচ্ছে ব়্যাম্প

লালবাজারের উদ্যোগ: সাইবার প্রতারণা রুখতে 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন, সব থানায় হচ্ছে ব়্যাম্প
প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধার্থে কলকাতার সব থানায় প্রবেশপথে ব়্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে ৷
Published : February 10, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যাতে সহজেই থানার দরজায় পৌঁছতে পারেন, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের ৷ শহরের সব থানার প্রবেশপথে তৈরি হচ্ছে ব়্যাম্প । কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে জোরকদমে । পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নির্মূল করতে 24 ঘণ্টার জন্য একটি হেল্পলাইনও খোলা হয়েছে লালবাজারের তরফে ৷
নিজেদের সমাজবান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিভিন্ন সময়ে নানা পদক্ষেপ করতে দেখা যায় রাজ্যের পুলিশকে ৷ মানুষ ভয়-ভীতি পেরিয়ে যাতে থানায় নিজেদের অভিযোগটা জানাতে যেতে পারেন, সেজন্য নেওয়া হয় নানা উদ্যোগ ৷ তবে শারীরিক অক্ষমতার জন্য যাতে থানার দরজায় পৌঁছতে কারও কোনও অসুবিধে না-হয়, সেদিকেও নজর দিল কলকাতা পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হন ৷ তবে ব়্যাম্পের অভাবে সিঁড়ি ভেঙে থানায় ঢুকতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যার মুখে পড়তে হয় । কোথাও সিঁড়ি বেশি খাড়া, আবার কোথাও বা বন্ধুর ও এবড়ো-খেবড়ো ৷ ফলে পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ার ঝুঁকি থাকে । সেকথা ভেবে অনেকে আবার অভিযোগ জানাতে থানাতে যাওয়ার প্রতি অনীহাও দেখান ৷
এই পরিস্থিতি বদলাতেই শহরের প্রতিটি থানায় ব়্যাম্প নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে কলকাতার মোট আশিটি থানার মধ্যে 25টি থানায় আগেই ব়্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল । বাকি 55টি থানায় নতুন করে ব়্যাম্প বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয় । এর মধ্যে 35টি থানায় এই কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে । বাকি 20টি থানায় বর্তমানে এই কাজ চলছে, যা খুব শীঘ্রই শেষ হবে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের মতে, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ । এর ফলে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে থানায় এসে ডিউটি অফিসারের কাছে তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন । পুলিশ প্রশাসনের আশা, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে থানাকে আরও বেশি সহজলভ্য, নিরাপদ ও মানবিক করে তোলা সম্ভব হবে ।
কলকাতা পুলিশে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও একটি হল 24 ঘণ্টার জন্য সাইবার হেল্পলাইন নম্বর খোলার উদ্যোগ ৷ সেই নম্বরটি হল, 1800-245-0066 ৷ সুপ্রতিম সরকার কলকাতার নগরপালের দায়িত্বে এসেই এই দুটি বড় পদক্ষেপ করলেন ৷ এদিন পুলিশ কমিশনার বলেন, "প্রত্যেকটি অপরাধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার প্রতারণা ৷ ফলে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে লালবাজারের মধ্যে অবস্থিত সাইবার সেলে এবং প্রতিটি থানার জন্য চালু হল এই হেল্পলাইন ৷ এতে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে ৷"
পাশাপাশি মানুষকে সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন করতে আরও একটি ব্যবস্থা নিয়েছে লালবাজার ৷ ঠিক হয়েছে, কী ধরনের সাইবার অপরাধ চারিদিকে ঘটছে, তার বিবরণ তুলে ধরে প্রতি মাসে নিউজলেটার প্রকাশ করা হবে পুলিশের তরফে ৷