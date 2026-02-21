ETV Bharat / state

অগ্নিকাণ্ডে ডিএমজি-কে রক্ষা করতে বিশেষ স্যুট কিনছে লালবাজার

কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে৷ কেনা হচ্ছে আরও অনেক সরঞ্জাম৷

Kolkata Police
অগ্নিকাণ্ডে ডিএমজি-কে রক্ষা করতে বিশেষ পদক্ষেপ লালবাজারের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: একে তো বড় শহর, তার উপর বহু জায়গায় রয়েছে শতাধিক বছরের পুরনো ভবন, যার জেরে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় আগুন নেভানোর সময় সমস্যার সম্মখীন হতে হয় দমকল ও কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (ডিএমজি)-কে৷ তাই শহরের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। আধুনিক সুরক্ষা সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে কলকাতায়৷ তার কিছু হয়েছে ঘিঞ্জি এলাকার পুরনো ভবনগুলিতে৷ আবার কয়েকটি ঘটনা শিল্পাঞ্চলেও হয়েছে৷ বিশেষ করে গুদাম ও কারখানায় আগুন লাগার ঘটনায় বিপজ্জনক রাসায়নিকের সম্ভাব্য উপস্থিতি নাজেহাল করেছে ডিএমজি-কে৷

Kolkata Police
কলকাতা শহরে অগ্নিকাণ্ড (ফাইল ছবি)

সেই কারণেই ডিএমজি-কে ঢেলে সাজাতে আধুনিক সুরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে চলেছে লালবাজার৷ কলকাতা পুলিশের তরফে তাই কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার (CBRN) সুরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে চলেছে৷ তাদের মূল লক্ষ্য, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্ধার অভিযানে কর্মীদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রাথমিক তালিকায় রয়েছে -

  • প্রায় 50টি গুরুত্বপূর্ণ সিবিআরএন স্যুট৷ এর মধ্যে থাকছে স্যুট, রেসপিরেটর মাস্ক, গ্লাভস ও ওভারবুট-সহ আরও অনেক সামগ্রী৷
  • 10টি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিশেষ সুরক্ষা স্যুট৷
  • একাধিক রেডিয়েশন ডিটেক্টর ও হ্যান্ডহেল্ড অ্যানালাইজার৷
  • বিপজ্জনক তরল ও কঠিন পদার্থ সনাক্তকরণ যন্ত্র৷
  • ডিকন্টামিনেশন কিট ও পোর্টেবল শাওয়ার ব্যবস্থা৷
  • পর্যাপ্ত সংখ্যক ফিল্টারযুক্ত মাস্ক।

উল্লেখ্য, আগুন নেভানোর কাজ করে দমকল৷ তবে ডিএমজি-র কাজ দমকলকে সাহায্য করা৷ ঘটনাস্থলে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করা৷ প্রাণ বাঁচানো৷ তাই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন সকলেই৷ পুলিশের একাংশের মতে, এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ৷ কারণ, কলকাতার মতো বড় শহরে অজানা রাসায়নিক বা বিষাক্ত গ্যাসের ঝুঁকি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেকক্ষেত্রেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশকর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন৷

Kolkata Police
আগুন নেভানোর কাজ চলছে (ফাইল ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে এই শহরের বুকে একাধিক গোডাউন ও বাণিজ্যিক এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরবাসীকে উদ্বিগ্ন করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আগুন নেভানোর সময় দমকল ও উদ্ধারকর্মীদের অজানা রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়। তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত৷"

Kolkata Police
আগুন নেভানোর কাজ চলছে (ফাইল ছবি)

অনেকের মতে, শিল্পাঞ্চল ও ঘনবসতিপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় আগুন লাগলে বিষাক্ত ধোঁয়া বা বিপজ্জনক পদার্থের ঝুঁকি থাকে। এই সকল আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করলে ঝুঁকি অনেকটা কম হবে। লালবাজারের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, "টেন্ডার জমা পড়ে গিয়েছে। এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা৷"

