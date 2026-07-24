রাতে আর যেখানে-সেখানে গাড়ি রাখা যাবে না ! কলকাতায় পুজোর আগেই নয়া নিয়ম
শহরের রাস্তা চিহ্নিত করছে কলকাতা পুলিশ । অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানের প্রস্তুতি ! লক্ষ্য— যানজট কমানো, জরুরি পরিষেবার পথ খোলা রাখা ।
Published : July 24, 2026 at 2:19 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: রাত নামলেই শহরের বহু রাস্তা যেন অঘোষিত পার্কিং লটে পরিণত হয় । আবাসনের সামনে, গলির মুখে, এমনকী গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে ভোর পর্যন্ত । সেই ছবিই এবার বদলাতে চলেছে । দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতার রাতের পার্কিং ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ । লক্ষ্য একটাই, অবৈধ রাতের পার্কিং বন্ধ করে শহরের রাস্তাকে আরও নিরাপদ ও যানজটমুক্ত করা ।
লালবাজার সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমীক্ষা শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ । কোন কোন রাস্তায় নির্দিষ্ট ফি দিয়ে রাতের পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং কোন কোন এলাকা সম্পূর্ণভাবে 'নো নাইট পার্কিং' হিসেবে ঘোষণা করা উচিত, তার একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ।
এই সমীক্ষা শেষ হলে তালিকাটি কলকাতা পুরনিগমের হাতে তুলে দেওয়া হবে । পুরনিগমের অনুমোদন মিললেই পুলিশ ও পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগে অভিযান শুরু হবে । প্রশাসনের লক্ষ্য, দুর্গাপুজোর মরশুম থেকেই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং বড়দিনের আগেই অবৈধ রাতের পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানো ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এমন অনেক রাস্তা রয়েছে যেখানে রাতভর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ভোরবেলা যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয় । বিশেষ করে সংকীর্ণ রাস্তা, হাসপাতালের আশপাশ, দমকল কেন্দ্রের সংযোগকারী রাস্তা এবং জরুরি পরিষেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রশাসনের আশঙ্কা, আগুন লাগা, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে রাস্তার ধারে অবৈধভাবে দাঁড় করানো গাড়ির কারণে অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ি সময়মতো পৌঁছতে পারে না । সেই ঝুঁকি কমাতেই এই পদক্ষেপ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক অতিরিক্ত নগরপাল বলেন, "শহরকে আরও সুরক্ষিত এবং যানজটমুক্ত রাখতে সমস্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হচ্ছে । রাতের পার্কিংকে নিয়মের মধ্যে আনা এখন অত্যন্ত জরুরি ।"
নতুন পরিকল্পনায় শুধু কোথায় পার্কিং করা যাবে, তা-ই নয়, কতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি রাখা যাবে, সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে । নির্ধারিত সময়ের পরে গাড়ি সরিয়ে নিতে হবে । নিয়ম ভাঙলে জরিমানা বা অন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রশাসনের মতে, কলকাতায় ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে । কিন্তু সেই তুলনায় আবাসিক এলাকায় গ্যারেজ বা ব্যক্তিগত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা বাড়েনি । ফলে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে রাতভর রাস্তাতেই গাড়ি রেখে দেন । এর জেরে শুধু রাস্তার প্রস্থ কমে যায় না, পথচারী এবং অন্যান্য গাড়িচালকদেরও সমস্যায় পড়তে হয় ।
পুলিশের আশা, নির্দিষ্ট নিয়মে রাতের পার্কিং চালু হলে একদিকে যেমন রাস্তা দখল করে গাড়ি রাখার প্রবণতা কমবে, অন্যদিকে শহরের যান চলাচলও আরও স্বাভাবিক হবে । বিশেষ করে দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং বড়দিনের মতো উৎসবের মরশুমে বিপুল জনসমাগমের সময় এই নতুন ব্যবস্থা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
সব মিলিয়ে, কলকাতার রাতের চেনা ছবিতে বড় বদলের ইঙ্গিত মিলছে । এতদিন যেখানে খুশি গাড়ি রেখে দেওয়ার অভ্যাসে এবার লাগতে পারে লাগাম । আর তার জন্যই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন পার্কিং নীতির প্রস্তুতি । এখন নজর, কলকাতা পুরনিগমের অনুমোদনের পর ঠিক কোন কোন এলাকায় মিলবে রাতের পার্কিংয়ের ছাড়, আর কোথায় শুরু হবে কড়া নজরদারি ।