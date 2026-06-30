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ভিক্টোরিয়া হাউজ চত্বরে 60 দিন 163 ধারা জারি, অনিশ্চয়তায় তৃণমূলের 21 জুলাইয়ের সভা

কলকাতা পুলিশের এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে আগামী 2 জুলাই থেকে ৷ বলবৎ থাকবে মোট 60 দিন অর্থাৎ 30 অগস্ট পর্যন্ত ।

Section 163 in Victoria House
ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে 60 দিন 163 ধারা জারি কলকাতা পুলিশের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 5:44 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: সামনেই 21 জুলাইয়ের সমাবেশ ৷ তার আগে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউজ তথা সিইএসসি দফতরের চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল ও জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ । ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর 163 নম্বর ধারায় (পূর্বতন 144 ধারা) আগামী 60 দিনের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ এর ফলে অনিশ্চয়তার মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশের স্থান ও মঞ্চ ৷

মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ এই নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন । এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে আগামী 2 জুলাই থেকে এবং বলবৎ থাকবে 30 অগস্ট, 2026 পর্যন্ত । পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী, বউবাজার থানা, হেয়ার স্ট্রিট থানা এবং হেডকোয়ার্টার্স ট্রাফিক গার্ডের আওতাধীন সিআর অ্যাভিনিউয়ের কেসি দাস মোড় থেকে ওয়াই-চ্যানেল, ভিক্টোরিয়া হাউজ ও সংলগ্ন সমস্ত সংযোগকারী রাস্তায় পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে । তবে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে ।

Section 163 in Victoria House
কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনও রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা অন্য কোনও পক্ষ সভা, মিছিল, পদযাত্রা, ধরনা কিংবা জনসমাবেশ করতে পারবে না । পাশাপাশি লাঠি বা অন্য কোনও ধরনের অস্ত্র বহনের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ।

কলকাতা পুলিশের দাবি, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের আশঙ্কা, ওই এলাকায় বেআইনি জমায়েত বা বিক্ষোভের ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে । একই সঙ্গে মধ্য কলকাতার গুলুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলে যান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই কারণেই জরুরি ভিত্তিতে এক্স-পার্টে নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

Section 163 in Victoria House
কলকাতা পুলিশ অজয় নন্দ এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন (ফাইল ছবি)

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রতি বছর ভিক্টোরিয়া হাউজ চত্বরেই তৃণমূল কংগ্রেসের 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মূল মঞ্চ তৈরি করা হয় । এবার সেই সময়ই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, এবার কি 21 জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য বিকল্প স্থান খুঁজতে হবে তৃণমূলকে? নাকি প্রশাসনের কাছে বিশেষ অনুমতির আবেদন জানানো হবে?

যদিও এই বিষয়ে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে লালবাজারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে ।

TAGGED:

21 JULY RALLY
KOLKATA POLICE
21 জুলাই
ভিক্টোরিয়া হাউস
SECTION 163 IN VICTORIA HOUSE

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