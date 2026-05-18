বেআইনি পার্কিং-ট্রিপল রাইডিংয়ে কড়া কলকাতা পুলিশ, 10 দিনে 27 হাজারের বেশি জরিমানা

বেআইনি পার্কিং-ট্রিপল রাইডিংয়ে কড়া কলকাতা পুলিশ, 10 দিনে 27 হাজারের বেশি জরিমানা
এই পরিসংখ্যান চলতি মাসের 8 তারিখ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত৷ এই ধরনের অভিযান আরও চলবে বলে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে৷
Published : May 18, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 18 মে: শহরে বেআইনি পার্কিং ও ট্রিপল রাইডিং রুখতে আরও কড়া অবস্থান নিল কলকাতা পুলিশ। 8 মে থেকে 17 মে 2026 পর্যন্ত টানা দশদিনের বিশেষ অভিযানে শহরজুড়ে মোট 27 হাজার 201টি ই-চালান কাটা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রিপল রাইডিং ও পিলিয়ন রাইডারদের নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও 2738টি মামলা রুজু করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের টিআরআইআইএস ও এনআইসি ই-চালান তথ্যেই উঠে এসেছে এই পরিসংখ্যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই প্রকারের কাজ চলবে৷"
ট্রাফিক পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বেআইনি পার্কিং নিয়ে অনেক দিন ধরেই একাধিক অভিযোগ উঠছিল। এবার এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযান চালানো হয়েছে সাউথ ট্রাফিক গার্ড এলাকাতেই। সেখানে দশদিনে মোট 4157টি ই-চালান ইস্যু করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হেড কোয়ার্টার ট্রাফিক গার্ড৷ সেখানে 2744টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। হাওড়া ব্রিজ ট্রাফিক গার্ড এবং ইস্ট ট্রাফিক গার্ড — দুই এলাকাতেই 1807টি করে ই-চালান কাটা হয়েছে।
এছাড়াও শিয়ালদহ ট্রাফিক গার্ড এলাকায় 1742টি, জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডে 1533টি এবং সাউথ ইস্ট ট্রাফিক গার্ড এলাকায় 1290টি বেআইনি পার্কিংয়ের মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা, অফিসপাড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক করিডরগুলিতেই নজরদারি সবচেয়ে বেশি ছিল।
পরিসংখ্যান বলছে, 14 মে ছিল অভিযানের সবচেয়ে কড়া দিন। ওই একদিনেই 4843টি ই-চালান কাটা হয়। 15 মে কাটা হয় 4300টি এবং 16 মে 4292টি ই-চালান। ট্রাফিক বিভাগের মতে, রাস্তার ধারে অবৈধভাবে গাড়ি দাঁড় করানো এবং বাজার ও অফিস সংলগ্ন এলাকায় যানজট কমাতেই এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়।
অন্যদিকে, ট্রিপল রাইডিং ও পিলিয়ন রাইডারদের নিরাপত্তা বিধি ভাঙার অভিযোগেও শহরজুড়ে অভিযান চালিয়েছে কলকাতা পুলিশ। দশদিনে মোট 2738টি মামলা রুজু হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইস্ট ট্র্যাফিক গার্ড এলাকায়। পুলিশের দাবি, মোটরবাইকে তিনজন যাতায়াত এবং হেলমেট না পরার মতো ঘটনাগুলি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা রুখতেই এই অভিযান জোরদার করা হয়েছে।
কলকাতা পুলিশের একাংশের দাবি, বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রতিদিন তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই নিয়মিত নজরদারি, ই-চালান এবং বিশেষ অভিযান চালিয়ে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আগামিদিনেও এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেই ইঙ্গিত ট্রাফিক বিভাগের।