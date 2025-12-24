বড়দিনে পার্ক স্ট্রিটে যান নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ ! কোন পথ ধরবেন, জেনে নিন
কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর লালবাজার ৷ অতিরিক্ত 1500 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ থাকছে ড্রোনের নজরদারি ও ওয়ান-ওয়ে ব্যবস্থা ৷
Published : December 24, 2025 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: বড়দিন মানেই পার্ক স্ট্রিট ৷ যা এই শহরের মানুষের কাছে উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য ঠিকানা । প্রতি বছর বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট এবং সংলগ্ন এলাকায় উপচে পড়ে মানুষের ভিড় । সেই ভিড়কে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এ বছর আগেভাগেই কড়া নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।
বিধিনিষেধের বিজ্ঞপ্তি জারি
মঙ্গলবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মার তরফে একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, 24 ডিসেম্বর বিকেল চারটে থেকে 25 ডিসেম্বর ভোর চারটে পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে । মূলত পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে এই সময়ে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বৃহস্পতিবার ফের বিকেল চারটে থেকে একই নিয়ম কার্যকর করা হবে, কতক্ষণ তা চলবে - সেই সিদ্ধান্ত নেবেন ডিসি (ট্রাফিক)"।
কোন কোন রাস্তা খোলা থাকবে
পুলিশ সূত্রে খবর, বড়দিনের রাতে পার্ক স্ট্রিট, এজেসি বসু রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, রাসেল স্ট্রিট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যানবাহনের চাপ বেড়ে যায় । তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক রাস্তা ওয়ান-ওয়ে করা হচ্ছে । শেক্সপিয়র সরণি দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী যান চলবে । হো চি মিন সরণি থাকবে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী ওয়ান-ওয়ে । মিডলটন স্ট্রিট, লিটল রাসেল স্ট্রিট এবং ক্যামাক স্ট্রিটেও নির্দিষ্ট দিকনির্দেশে গাড়ি চলবে ।
রয়েড ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ক্রসিং থেকে পার্ক স্ট্রিটে ঢোকা যাবে না । পার্ক স্ট্রিট ও রাসেল স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে রাসেল স্ট্রিটে ডানদিকে মোড় নেওয়াও নিষিদ্ধ । পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনও সময় ক্যাথিড্রাল রোডে যান চলাচল বন্ধ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ । প্রয়োজনে শেক্সপিয়র সরণি, ক্যামাক স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটেও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ জারি হতে পারে ।
কোথায় 'নো পার্কিং জোন'
যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় 'নো পার্কিং জোন' ঘোষণা করা হয়েছে । এই তালিকায় রয়েছে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, রয়েড স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড ও উড স্ট্রিট । এছাড়াও বড়দিনে সম্ভাব্য ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, তারামণ্ডল, আলিপুর চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, বিড়লা মন্দির, মিলেনিয়াম পার্ক ও নিউ মার্কেট এলাকায় গাড়ি পার্কিং সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হতে পারে ।
অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন
নিরাপত্তার দিকেও বাড়তি নজর দিচ্ছে লালবাজার । অতিরিক্ত 1500 পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট এলাকায় । দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকেরা । সাদা পোশাকের পুলিশ, এসবি, মহিলা পুলিশ থাকবেন সর্বত্র । বসানো হয়েছে একাধিক ওয়াচ টাওয়ার । নজরদারিতে থাকবে ড্রোন, প্রস্তুত থাকবে কুইক রেসপন্স টিম ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ।
পথচারীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা
ভিড় সামলাতে পথচারীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পার্ক স্ট্রিটে হাঁটার পথেও ওয়ান-ওয়ে চালু করা হচ্ছে । এক দিক দিয়ে ঢুকে সোজা অ্যালেন পার্ক পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন দর্শনার্থীরা, সেখান থেকে অন্য পথে বেরনোর ব্যবস্থা থাকবে । এক জায়গায় ভিড় জমা এড়াতেই এই পরিকল্পনা ।
সদ্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিয়োনেল মেসির কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলার ঘটনার পর প্রশাসন যে বাড়তি সতর্ক, তা স্পষ্ট । পুলিশ জানিয়েছে, স্টেডিয়ামের ঘটনার থেকে পার্ক স্ট্রিটের পরিস্থিতি আলাদা । কারণ এখানে রাস্তা ও হাঁটার পথ দু’টিই নিয়ন্ত্রিত ও ওয়ান-ওয়ে থাকবে । তাই বড়দিনের উৎসব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী পুলিশ ও প্রশাসন ।