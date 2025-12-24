ETV Bharat / state

বড়দিনে পার্ক স্ট্রিটে যান নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ ! কোন পথ ধরবেন, জেনে নিন

কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর লালবাজার ৷ অতিরিক্ত 1500 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ থাকছে ড্রোনের নজরদারি ও ওয়ান-ওয়ে ব্যবস্থা ৷

বড়দিনে পার্ক স্ট্রিটে যান নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ ! (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 12:44 PM IST

কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: বড়দিন মানেই পার্ক স্ট্রিট ৷ যা এই শহরের মানুষের কাছে উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য ঠিকানা । প্রতি বছর বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট এবং সংলগ্ন এলাকায় উপচে পড়ে মানুষের ভিড় । সেই ভিড়কে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এ বছর আগেভাগেই কড়া নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।

বিধিনিষেধের বিজ্ঞপ্তি জারি

মঙ্গলবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মার তরফে একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, 24 ডিসেম্বর বিকেল চারটে থেকে 25 ডিসেম্বর ভোর চারটে পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে । মূলত পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে এই সময়ে ।

ETV BHARAT
অতিরিক্ত 1500 পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে (নিজস্ব চিত্র)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বৃহস্পতিবার ফের বিকেল চারটে থেকে একই নিয়ম কার্যকর করা হবে, কতক্ষণ তা চলবে - সেই সিদ্ধান্ত নেবেন ডিসি (ট্রাফিক)"।

কোন কোন রাস্তা খোলা থাকবে

পুলিশ সূত্রে খবর, বড়দিনের রাতে পার্ক স্ট্রিট, এজেসি বসু রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, রাসেল স্ট্রিট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যানবাহনের চাপ বেড়ে যায় । তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক রাস্তা ওয়ান-ওয়ে করা হচ্ছে । শেক্সপিয়র সরণি দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী যান চলবে । হো চি মিন সরণি থাকবে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী ওয়ান-ওয়ে । মিডলটন স্ট্রিট, লিটল রাসেল স্ট্রিট এবং ক্যামাক স্ট্রিটেও নির্দিষ্ট দিকনির্দেশে গাড়ি চলবে ।

রয়েড ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ক্রসিং থেকে পার্ক স্ট্রিটে ঢোকা যাবে না । পার্ক স্ট্রিট ও রাসেল স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে রাসেল স্ট্রিটে ডানদিকে মোড় নেওয়াও নিষিদ্ধ । পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনও সময় ক্যাথিড্রাল রোডে যান চলাচল বন্ধ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ । প্রয়োজনে শেক্সপিয়র সরণি, ক্যামাক স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটেও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ জারি হতে পারে ।

ETV BHARAT
বড়দিনের আগে তৎপর লালবাজার (নিজস্ব চিত্র)

কোথায় 'নো পার্কিং জোন'

যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় 'নো পার্কিং জোন' ঘোষণা করা হয়েছে । এই তালিকায় রয়েছে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, রয়েড স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড ও উড স্ট্রিট । এছাড়াও বড়দিনে সম্ভাব্য ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, তারামণ্ডল, আলিপুর চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, বিড়লা মন্দির, মিলেনিয়াম পার্ক ও নিউ মার্কেট এলাকায় গাড়ি পার্কিং সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হতে পারে ।

অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন

নিরাপত্তার দিকেও বাড়তি নজর দিচ্ছে লালবাজার । অতিরিক্ত 1500 পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট এলাকায় । দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকেরা । সাদা পোশাকের পুলিশ, এসবি, মহিলা পুলিশ থাকবেন সর্বত্র । বসানো হয়েছে একাধিক ওয়াচ টাওয়ার । নজরদারিতে থাকবে ড্রোন, প্রস্তুত থাকবে কুইক রেসপন্স টিম ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ।

পথচারীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা

ভিড় সামলাতে পথচারীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পার্ক স্ট্রিটে হাঁটার পথেও ওয়ান-ওয়ে চালু করা হচ্ছে । এক দিক দিয়ে ঢুকে সোজা অ্যালেন পার্ক পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন দর্শনার্থীরা, সেখান থেকে অন্য পথে বেরনোর ব্যবস্থা থাকবে । এক জায়গায় ভিড় জমা এড়াতেই এই পরিকল্পনা ।

সদ্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিয়োনেল মেসির কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলার ঘটনার পর প্রশাসন যে বাড়তি সতর্ক, তা স্পষ্ট । পুলিশ জানিয়েছে, স্টেডিয়ামের ঘটনার থেকে পার্ক স্ট্রিটের পরিস্থিতি আলাদা । কারণ এখানে রাস্তা ও হাঁটার পথ দু’টিই নিয়ন্ত্রিত ও ওয়ান-ওয়ে থাকবে । তাই বড়দিনের উৎসব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী পুলিশ ও প্রশাসন ।

সম্পাদকের পছন্দ

