কালীপুজোয়র শহরে কঠোর নিরাপত্তা বলয়, শব্দবাজির তাণ্ডব রুখতে প্রস্তুত লালবাজার
Kolkata Police Security Measures to Curb Firecrackers: কালীপুজোর রাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় নামবে কলকাতা পুলিশের বিশেষ বাইক বাহিনী ৷
Published : November 7, 2026 at 9:40 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে প্রতিবারের মতো আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছে লালবাজার ৷ পুজোর দিনগুলিতে যাতে শহরজুড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজার থাকে এবং সাধারণ মানুষ নিরাপদে উৎসব উদযাপন করতে পারেন, তার জন্য ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশের শীর্ষমহল ৷ বিশেষ করে শব্দবাজির তাণ্ডব রুখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ ৷
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর রাতে যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরের প্রতিটি থানাকে সদর কার্যালয় থেকে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ৷ থানার অফিসার ইনচার্জ এবং অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুজোর রাতে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনী থানাতেই উপস্থিত থাকে ৷ যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে ৷
দুই মিনিটে পৌঁছাবে বিশেষ মোটরবাইক বাহিনী
নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরাল করতে লালবাজারের তরফ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, কোথাও কোনও অশান্তি বা গণ্ডগোলের খবর এলে আর পাঁচ মিনিট নয়, মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে আধুনিক ও দ্রুতগতির বাইকে চড়ে অকুস্থলে পৌঁছে যেতে হবে পুলিশ বাহিনীকে ৷ যদি দেখা যায় পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এক মুহূর্ত দেরি না-করে আগে থেকেই সেখানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ৷
ডিভিশনাল প্রধানদের সমন্বয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাররা
কলকাতা পুলিশের প্রতিটি ডিভিশনে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবেন নিজ নিজ ডিভিশনাল প্রধান বা ডেপুটি কমিশনাররা । লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, ডেপুটি কমিশনারদের কাজের সুবিধার্থে এবং সার্বিক নজরদারি চালাতে তাঁদের সঙ্গেই রাস্তায় নেমে সাহায্য করবেন একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (AC) পদমর্যাদার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ৷ শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে বড় বড় পুজোর মণ্ডপ এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে লাগাতার টহলদারি চালানো হবে ৷
শব্দবাজি ও নিয়মভঙ্গে জিরো টলারেন্স
প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ থাকে ৷ এবার সেই বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে লালবাজার ৷ আদালত ও পরিবেশ সংক্রান্ত নির্ধারিত গাইডলাইন অমান্য করে যদি কেউ বেআইনি শব্দবাজি ফাটায়, তবে তার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে ৷
কলকাতা পুলিশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "বাজি ফাটানোর জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ এই গাইডলাইন অমান্য করে যদি কেউ কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে লালবাজার তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে ৷ শহরবাসীর সুরক্ষায় কলকাতা পুলিশ কোনওরকম আপস করবে না ৷"
পুজোর রাতে কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো শহরের ওপর নজরদারি চালানো হবে এবং লালবাজার ও বিভিন্ন থানায় 24 ঘণ্টা সতর্ক থাকবে বিশেষ দল ৷ শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই নাকা চেকিং শুরু হয়েছে ৷