মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডে আরও দুই বাংলাদেশি নাগরিকের দেহ শনাক্ত
অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজ শুরু করে কলকাতা পুলিশ ৷ সেখানে 5 জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ৷
Published : August 20, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতদের পরিচয় শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় আরও অগ্রগতি। লালবাজার সূত্রে খবর, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে আরও দু’জনের পরিচয় নিশ্চিত করা গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 48 বছরের এসএম আলিমুজ্জামান এবং 41 বছরের রেপতি সরকার। দু’জনেই বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএম আলিমুজ্জামান পুরুষ আর রেপতি সরকার মহিলা ৷ অগ্নিকাণ্ডের পর উদ্ধার হওয়া দেহগুলির পরিচয় নিশ্চিত করতে পুলিশ ও ফরেন্সিক আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া চালান ৷ সেই প্রক্রিয়াতেই এই দুই বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ৷ বুধবার মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় ৷ আগুনের তীব্রতা দ্রুত বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর শুরু হয় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ধ্বংসস্তূপে তল্লাশি। সেই সময় একাধিক দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজ শুরু করে কলকাতা পুলিশ ৷ সেখানে 5 জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ৷ যাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানা গিয়েছিল ৷ মৃতদের মধ্য়ে এবার আরও দুই বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় মিলল ৷ দেহগুলির অবস্থা এবং বিভিন্ন নথি ও তথ্যযাচাই করে পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ সেই প্রক্রিয়াতেই এবার এসএম আলিমুজ্জামান ও রেপতি সরকারের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে ৷
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এই দুই ব্যক্তিকে ঘিরে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে ৷ তাঁরা কী কারণে ভারতে এসেছিলেন, কোথা থেকে এবং কীভাবে এ দেশে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সংক্রান্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দু’জনের বাংলাদেশি নাগরিকের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে ৷ তাঁদের পরিচয় সংক্রান্ত নথি, ভারতে আসার কারণ এবং মির্জা গালিব স্ট্রিটে তাঁদের উপস্থিতির বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
একই সঙ্গে, অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ কী ছিল, আগুন কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে কোনও গাফিলতি বা অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তা জানতেও তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷