ভোটে অশান্তি রুখতে তৈরি নয়া স্ট্র্যাটেজি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক কলকাতা পুলিশের
আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে হয় এই বেঠক ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ ও অন্যান্য আধিকারিকরা ৷
Published : March 23, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য অশান্তি মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন । ভোটের দিন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে, কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করতে হবে - এসব বিষয়ে নিচুতলার পুলিশকর্মীদের একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা । ঠিক সেই সময় রাজ্যে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসল কলকাতা পুলিশ ।
এদিন আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত নগরপাল অজয় নন্দ-সহ বাকি পদস্থ আধিকারিকরা । 45 মিনিটের এই বৈঠকে দুই বাহিনীর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, প্রয়োজনে কথাবার্তা ও স্ট্রাটেজির বিষয় নিয়ে কথা হয় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মূলত স্থানীয় থানার থেকে কী কী চান ও পুলিশ তাঁদের কী কী সাহায্য করতে পারে, এদিন মূলত সেই বিষয় নিয়েই ছিল বৈঠক ।
এদিন কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেছি যাতে তাদের কাজ করতে সুবিধা হয় ৷"
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ, বিধাননগরের সিপি মুরলীধর শর্মা এবং বিভিন্ন জেলার পুলিশকর্তারা ইতিমধ্যেই নিজেদের এলাকায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন । নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত লক্ষ্য এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কৌশল নিয়ে তাঁরা সরাসরি বার্তা দিচ্ছেন থানার স্তরের অফিসারদের । মূলত জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের এলাকার একেবারে প্রতিটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে টহল দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনী পুলিশের থেকে যে সকল সাহায্য চাইবে সেগুলোও করতে হবে ।
রবিবার দুপুরে ভাঙড় থানায় পৌঁছে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন নগরপাল অজয় নন্দ । সেখানে তিনি নির্দেশ দেন, রুটমার্চ যেন গ্রামাঞ্চলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দৃশ্যমান হয় । কোথাও ছাপ্পা বা বুথ জ্যামিংয়ের অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি । পাশাপাশি ভোটারদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করার কোনও চেষ্টা যাতে না-হয়, সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলেন । বাহিনীকে কার্যকরভাবে ব্যবহার এবং স্থানীয়দের সঙ্গে পরিচিতি বাড়ানোর ওপরও জোর দেন তিনি । ভাঙড় থেকে তিনি হেয়ার স্ট্রিট ও বউবাজার থানাতেও যান ।
গত 14 মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সভার দিন গিরিশ পার্ক এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । ওই দিন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে সংঘর্ষের জেরে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয় এবং তিনি নিজেও আহত হন বলে তৃণমূলের দাবি । সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেন সিপি অজয় নন্দ ।
এদিকে, বারুইপুর, সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর থানার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিআইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) কঙ্করপ্রসাদ বারুই । পাশাপাশি ওসি-দের নিয়ে বৈঠক করেন বারুইপুরের এসপি শুভেন্দ্র কুমার । ভোটের সময় নিয়মিত রুটমার্চ এবং সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, অতীতে অশান্তির নজির থাকা রাজারহাট, নিউটাউন ও সল্টলেক এলাকাকে বিশেষ নজরে রেখেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট । এ দিন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে সিপি মুরলীধর শর্মা জানান, নির্বাচন কমিশনের ছয়টি মূল লক্ষ্য রয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি হল হিংসা প্রতিরোধ । তিনি বলেন, "প্রত্যেক ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে বুথে পৌঁছতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে আমরা সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছি ।"
মালদাতেও একই ছবি । মানিকচক থানায় বৈঠক করে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন এসপি অনুপম সিং । পাশাপাশি অপরাধীদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি দীপনারায়ণ গোস্বামী ।
উল্লেখ্য,পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার লক্ষ্যে মোট 2 হাজার 400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক । ইতিমধ্যে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে রাজ্যে ৷ ধাপে ধাপে আরও 1920 কোম্পানি বাহিনী আসবে ৷