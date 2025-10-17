নিষিদ্ধ ফানুস, আলোর উৎসবে একাধিক নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশের
কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে একাধিক নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ ৷ ফানুসের উপর নিষেধাজ্ঞা ৷ পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে উঠল কার্নিভালের দাবি ৷
Published : October 17, 2025 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: কালীপুজো ও দীপাবলি উৎসবে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ ৷ ফানুস বিক্রি বা কেনা দেখলেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন নগরপাল মনোজ ভার্মা ৷ দমকল বিভাগের 2019 সালের জারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে জানান তিনি ৷
বাকি একাধিক নিষিদ্ধ বাজির তালিকায় রাখা হয়েছে ফানুসকেও ৷ সেকারণে তার বিক্রি বা ব্যবহার কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না বলে জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ৷
বুধবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে কালীপুজো কমিটি, সমস্ত থানার ওসি এবং অ্যাডিশনাল ওসি-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয় লালবাজারের তরফে ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মনোজ ভার্মা ৷ তিনি বলেন, "কোথাও কোনও ফানুস বিক্রি বা কিনতে দেখা গেলে, আইন অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷"
সেই সঙ্গে, বহুতল আবাসন বা হাউজিং কমপ্লেক্সগুলিতেও বাজি ফাটানোর সময় নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলারও আর্জি জানান তিনি ৷ তবে, সবুজ বাজির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও বাধা নেই বলে জানানো হয় এদিনের বৈঠকে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বিভিন্ন থানা থেকে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে ৷
এদিনের বৈঠকে দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও কার্নিভালের দাবি জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা । সেই সঙ্গে, দুর্গাপুজোর কমিটিগুলির মতো বাকি সুযোগ সুবিধা দেওয়ারও দাবি তোলেন তাঁরা ।
কলকাতায় প্রায় 3 হাজার 500টি কালীপুজো কমিটি রয়েছে ৷ এদিন শহরের বড় বড় পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক গাইডলাইন বেঁধে দেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তা ৷ কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ । নগরপাল মনোজ ভর্মা জানান, আগামী 21, 22 এবং 23 অক্টোবর বিসর্জনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ।
লালবাজার সূত্রের খবর, এই বছর শহরের মোট 2 হাজার 800টি পুজোকে অনুমোদন দিয়েছে লালবাজার । ফলে, ভাসানের ক্ষেত্রে লালবাজারের সেই সময় মেনে প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, শব্দদূষণ রুখতে কালীপুজো ও বিসর্জনের সময় ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।
শহরবাসীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কালীপুজো ও দীপাবলি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে এদিন সমস্ত পুজো কমিটির কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান কলকাতা পুরসভার বোরো চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাস ৷