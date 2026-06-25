তারাতলা-কাণ্ডে SIT গড়ল কলকাতা পুলিশ, শম্ভুনাথ বেহেরাকে আদালতে পেশ
তারাতলা গোডাউন বিপর্যয়ের তদন্তে সিট গড়ল কলকাতা পুলিশ৷ ছিল না কোনও রেজিস্ট্রার খাতা, জানালেন অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা বিভাগ) কুণাল আগরওয়াল৷
Published : June 25, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউনে ধসের ঘটনায় তদন্তে নেমে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে। বিপর্যয়ের কারণ, নির্মাণে গাফিলতি, শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে তদন্তকারী দল। অন্যদিকে, এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 11-তে। আহতদের একাংশ এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন সাংবাদিকদের এই তথ্যই জানালেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল।
এদিকে এদিন বেহারা ব্রাদার্সের অন্যতম অংশীদার শম্ভুনাথ বেহেরাকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়৷ উল্লেখ্য়, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যৌথভাবে এই ব্যবসা পরিচালনা করেন।
তারাতলা-কাণ্ডের তদন্তভার নিয়েছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। পাশাপাশি একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, আবদুল হামিদ বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর (ব্রোকার) ভূমিকা পালন করেছিলেন। 2018 সালে একবালপুর থানার একটি মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল।
অন্যদিকে, নিহত আজগর হুসেন-এর বিরুদ্ধে 2013 ও 2018 সালের দু’টি মামলায় চার্জশিট দাখিল হয়েছিল৷ অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল অপহরণ, তোলাবাজি ও সাউথ পোর্ট থানা এলাকার একটি অপরাধমূলক মামলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজগর হুসেন ঠিকাদারের হয়ে নির্মাণকাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন। স্টিল স্ট্রাকচারের ফ্যাব্রিকেশন বা কাঠামো তৈরির কাজও তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। অন্যদিকে গুলজার হুসেন সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতেন।
এই ঘটনায় মোট তিনজন ঠিকাদার ও শ্রমিক সরবরাহকারীর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যেক সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কলকাতা পুরনিগমের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নথি পাওয়া যায়নি। সেই নথি হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় জড়িত থাকার অতিযোগে এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন নির্মাণস্থলের সুপারভাইজার, শ্রমিক সরবরাহকারী দিবাকর ভান্ডারি এবং শ্রমিক নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা আবদুল হামিদ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নির্মাণকাজের প্রকৃত দায়িত্বে কারা ছিলেন এবং কীভাবে কাজ পরিচালিত হচ্ছিল, সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মৃতদের মধ্যে থাকা গুলজার হোসেনের নামে অতীতে একবালপুর থানায় দু’টি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে একটি তোলাবাজি এবং অন্যটি মারামারির অভিযোগ সংক্রান্ত। যদিও বর্তমান বিপর্যয়ের সঙ্গে সেই পুরনো অভিযোগগুলির কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবুও তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ ও প্রশাসনের তদন্তে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগও সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের দাবি, নির্মাণস্থলে শ্রমিকদের উপস্থিতি সংক্রান্ত কোনও খাতা, রেজিস্ট্রার বা আনুষ্ঠানিক নথি সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে দুর্ঘটনার সময় ঠিক কতজন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে না। উদ্ধারকাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এই তথ্যের অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।
এদিন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান বলেন, “শ্রমিকদের নাম, ঠিকানা, উপস্থিতির হিসাব বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও নথি পাওয়া যায়নি। এটি অত্যন্ত গুরুতর গাফিলতি। এর ফলে উদ্ধার ও তদন্ত — দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হয়েছে।”