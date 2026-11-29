ট্রেনের ধাক্কায় মৃত কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি, শেষ চিঠিতে উল্লেখ ঘটনাস্থলের !
Kolkata Police Former DC Body Found: দু'টি রেলস্টেশনের মাঝে প্রাক্তন পুলিশ কর্তার দেহ উদ্ধার ৷ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় চিঠি লিখে রেখে আসেন তিনি ৷
Published : November 29, 2026 at 7:08 AM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বাঘাযতীন ও নিউ গড়িয়া স্টেশনের মাঝামাঝি রেললাইন থেকে কলকাতা পুলিশের এক প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনারের (ডিসি) রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করল জিআরপি ৷ মৃতের নাম প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় (73) ৷ তিনি বাঁশদ্রোণী থানার অন্তর্গত বিধানপল্লীর বাসিন্দা ছিলেন ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ৷
রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর স্টেশন মাস্টারের তরফে যাদবপুর জিআরপি থানায় একটি মেমো পাঠানো হয় ৷ এক রেলযাত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে জানা যায়, বাঘাযতীন ও নিউ গড়িয়া স্টেশনের মধ্যবর্তী 10/12 এবং 10/14 নম্বর কিলোমিটার পোস্টের মাঝে রেললাইনের ধারে এক বৃদ্ধের দেহ পড়ে রয়েছে ৷ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যাদবপুর জিআরপি ৷
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, আপ শিয়ালদহগামী একটি লোকাল ট্রেনের সামনে হঠাৎই চলে আসেন ওই বৃদ্ধ ৷ ট্রেনের চালক পুলিশকে জানিয়েছেন, আচমকা ওই ব্যক্তি লাইনের উপর চলে আসায় ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তীতে মৃতের পরিচয় শনাক্ত হলে জানা যায়, তিনি কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি ছিলেন ৷
পুলিশ মৃতের পরিবার— তাঁর বিবাহিত কন্যা ও ভাই সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছে ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছেন ৷ এদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে তিনি একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর মেয়ে পুলিশকে জানান, সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে তাঁকে বালিগঞ্জ বা শিয়ালদহ জিআরপি এলাকায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ৷
ইতিমধ্যেই মৃতের ভাই সুবীর চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর জিআরপি থানায় গিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন ৷ শিয়ালদা জিআরপির এক আধিকারিক বলেন, "মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে আগামিকাল দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে ৷"
তদন্ত নেমে পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন ৷ যদিও ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া ওই চিঠি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কি না, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। যদি তিনি আত্মহত্যা করে থাকেন তাহলে তিনি কেন আত্মহত্যা করলেন সেই বিষয়টিও জানা প্রয়োজন। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পুলিশ কথা বলছেন ৷ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ ৷
পুলিশ তদন্ত নেমে সংশ্লিষ্ট লোকাল ট্রেনের লোকো পাইলট অর্থাৎ ট্রেন চালকের বয়ান রেকর্ড করেছে ৷ এছাড়া, তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷
(আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় ৷ যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।)