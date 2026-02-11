সাইবার জালিয়াতি রুখতে বিশেষ ট্র্যাকিং ও ব্লকিং সেল গঠন লালবাজারের

সাইবার জালিয়াতি রুখতে বিশেষ ট্র্যাকিং ও ব্লকিং সেল গঠন লালবাজারের
এই ইউনিট সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ফোন নম্বর, সিম কার্ড, এপিকে ফাইল, আইপি অ্যাড্রেস এবং সন্দেহজনক ইউআরএল-এর উপর প্রায় 24 ঘণ্টাই নজরদারি চালাবে ৷
Published : February 11, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: সাইবার জালিয়াতি রুখতে এবার আরও সক্রিয় হচ্ছে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল । এবার উন্নত মানের প্রযুক্তির হাত ধরে সাইবার সেলের ইউনিটে বিশেষ ট্র্যাকিং ও ব্লকিং সেল গঠন করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
24 ঘণ্টা নজরদারি
লালবাজার সূত্রে খবর, এই ইউনিট সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ফোন নম্বর, সিম কার্ড, এপিকে (APK) ফাইল, আইপি অ্যাড্রেস এবং সন্দেহজনক ইউআরএল-এর উপর প্রায় 24 ঘণ্টাই নজরদারি চালাবে বলে জানা গিয়েছে । অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল মাধ্যম শনাক্ত করে তা ব্লক করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পুলিশের দাবি, এতে একই পদ্ধতিতে পুনরায় প্রতারণার সুযোগ অনেকটাই কমে যাবে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "সাইবার সেলকে আরও উন্নত করার চেষ্টায় আরও অনেক প্রকারের কাজ করা হচ্ছে ৷"
সম্প্রতি লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইবার জালিয়াতির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রায় 25 শতাংশ অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তদন্তকারীরা । নতুন করে চালু হওয়া উদ্যোগগুলির মাধ্যমে এই সাফল্যের হার আরও বাড়বে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ ।
অধিকাংশই আর্থিক প্রতারণা
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় 1,000 থেকে 1,200টি সাইবার অপরাধের অভিযোগ জমা পড়ছে । তার মধ্যে প্রায় আশি শতাংশই আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত । অনলাইন লেনদেনের ফাঁদ, ভুয়ো কাস্টমার কেয়ার, কিউআর কোড স্ক্যামের মতো প্রতারণাই বেশি ঘটছে । বাকি 20 শতাংশ অভিযোগের মধ্যে রয়েছে পরিচয় চুরি, ছদ্মবেশ ধারণ এবং সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহার সংক্রান্ত অপরাধ ।
সচেতনতা বাড়াতে 'সাইবার পাস'
শুধু অপরাধ দমনই নয়, সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেও উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ । 'সাইবার পাস' নামে একটি বিশেষ নিউজলেটার প্রকাশ শুরু হয়েছে । এতে নিরাপদ অনলাইন লেনদেনের নিয়ম, ফিশিং প্রতারণা চেনার উপায়, ভুয়ো লিংক বা অ্যাপ থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে । পুলিশের বক্তব্য, সাইবার অপরাধ রুখতে প্রযুক্তির পাশাপাশি সচেতন নাগরিকই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার । তাই প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সন্দেহজনক কল, লিংক বা অ্যাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।