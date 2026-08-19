কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে সিট গঠন, 'নিষিদ্ধ' লোহার সিঁড়ি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে সিট গঠন, 'নিষিদ্ধ' লোহার সিঁড়ি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
ঘটনাস্থলের সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে ফরেনসিক দল ৷ নিউমার্কেট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এফআইআর দায়ের হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। হোটেলের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয় দেখছেন পুরকর্মীরা ৷
Published : August 19, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তথা সিট (SIT) গঠন করল পুলিশ ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা বিভাগ) কুণাল আগরওয়াল জানান, এই ঘটনায় স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করা হয়েছে । তাতে আপাতত ওসি ও সাব ইনস্পেকটর পদমর্যাদার 6 জন রয়েছেন । মাথায় আছেন ডিসি (ডিডি) পদমর্যাদার এক আইপিএস আধিকারিক ৷ তাঁর নেতৃত্বে এই 6 জন তদন্ত করবেন ৷ দমকল ও কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলার পর একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷
মির্জা গালিব স্ট্রিট এলাকার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক শিশু ও দুই মহিলা-সহ 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ যাঁদের মধ্যেই অনেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে রয়েছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ৷ তদন্তে প্রয়োজনে নমুনা সংগ্রহ করছেন । ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে রয়েছেন দমকল আধিকারিক এবং পুরনিগমের কর্মীরা ৷
দমকল আধিকারিকরা মূলত দেখছেন সংশ্লিষ্ট হোটেলে কোথায় কোথায় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে । ঘটনার সময় সেগুলি যথাযথ কাজ করেছিল কি না ৷ তাতে ব্যবহৃত বস্তুগুলি মেয়াদোত্তীর্ণ কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এছাড়াও পুরনিগমের কর্মীরা দেখছেন ওই হোটেলটি কতদিন আগের ৷ ইতিমধ্যেই একটি অভিযোগ সামনে এসেছে যে, হোটেলে লোহার সিঁড়ি ছিল । দমকল আধিকারিকদের দাবি, কোনও হোটেলে এইরকমভাবে লোহার সিঁড়ি থাকতে পারে না । পুরনিগম এতে ছাড়পত্র দেয় না । কারণ আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে লোহার সিঁড়ি গরম হয়ে যায় । সেখান দিয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা কার্যত মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় । সুতরাং, এই হোটেলে কীভাবে লোহার সিঁড়ি এল তাও দেখা হচ্ছে ৷
গোটা ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ এছাড়াও কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করা হয়েছে, তার মাথায় রয়েছেন একজন আইপিএস আধিকারিক ৷ মূলত তাঁরা দমকল ও পুরনিগমে সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার তদন্ত করবেন ।
হোটেলের অতিথিদের একাংশের অভিযোগ, ঘটনা ঘটার সময় ও পরে সাহায্যের আরজি জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও সাড়া মেলেনি ৷ বরং পার্শ্ববর্তী হোটেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । ভয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে অনেকে লজ থেকে ঝাঁপ মারার চেষ্টা করেন । দমকল সূত্রের খবর, স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকলের সহযোগিতায় প্রথম পর্বে প্রায় 80 জনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷