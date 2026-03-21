আরজি কর হাসপাতালের লিফট-কাণ্ডের তদন্তে ফরেন্সিক দল, ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন গোয়েন্দারা

আরজি কর হাসপাতালের লিফট-কাণ্ডের তদন্তে ফরেন্সিক দল, ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন গোয়েন্দারা
দুর্ঘটনাগ্রস্ত লিফট থেকে নমুনা সংগ্রহ করল ফরেনসিক দল ৷ প্রত্যক্ষদর্শী, হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন লালবাজারের গোয়েন্দারা ৷
Published : March 21, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটের দরজায় আটকে মৃত্যু হয়েছে নাগেরবাজারের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (41)-এর ৷ সেই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত আরও জোরদার করল কলকাতা পুলিশ ৷ শনিবার সকালে আরজি করের ট্রমা কেয়ার বিভাগের ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশের ফরেন্সিক বিভাগ ৷ লিফটির প্রযুক্তিগত ত্রুটি কী ছিল, দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ এবং আশপাশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বিশেষজ্ঞরা ৷ পাশাপাশি, একটি দল দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করে ৷
ফরেন্সিক দল সূত্রে জানা গিয়েছে, লিফটের যান্ত্রিক ত্রুটি, দরজার সেন্সর এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা—এই সমস্ত দিক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি দুর্ঘটনার সময় লিফটের ভিতরে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেটিও পুনর্গঠন করার চেষ্টা চলছে ৷ তদন্তকারীরা লিফটের ভিতরে ও আশপাশের বিভিন্ন অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন বলেও খবর ৷
এ দিনই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ৷ এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী, হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা—সব মিলিয়ে একাধিক দিক থেকে তদন্ত এগোচ্ছে ৷ পুলিশের দাবি, এই ঘটনায় কারও গাফিলতি বা অবহেলা থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
উল্লেখ্য, এই ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই আগেরদিন পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ লিফট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা এবং হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যে কোনও গাফিলতি বা অবহেলা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, মর্মান্তিক এই ঘটনায় আরও অনেককে গ্রেফতারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ তদন্তকারীরা বলছেন, প্রয়োজন হলে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷ এই ঘটনার মধ্যেই উঠে এসেছে আরও একটি অমানবিক দিক ৷ মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা এখনও হাসপাতালে রয়েছেন ৷ বিশেষ করে, মৃতের শিশুপুত্র চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছে ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিশুটির চিকিৎসা দ্রুত শেষ করে তাকে ছুটি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷
সমগ্র ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ রোগী ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের ভূমিকা কতটা যথাযথ ছিল, তা নিয়েও বিতর্ক তুঙ্গে ৷ ফরেন্সিক রিপোর্ট, পুলিশি তদন্ত ও গ্রেফতারি, সব মিলিয়ে আরজি কর হাসপাতালের এই লিফট-কাণ্ড এখন রাজ্যজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ৷ তাই এই ঘটনার তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন তাকিয়ে সকলে ৷