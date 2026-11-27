দার্জিলিং পাহাড়কে যানজটমুক্ত করতে বড় উদ্যোগ, সমীক্ষায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষজ্ঞরা
Darjeeling Traffic Solution: পাহাড়কে যানজট মুক্ত করতে দার্জিলিংয়ে কলকাতা পুলিশ ৷ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সহায়তা নিচ্ছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ ৷
Published : November 27, 2026 at 11:22 AM IST
দার্জিলিং, 27 নভেম্বর: পর্যটনের মরশুম হোক বা সাধারণ দিন, বিগত কয়েক বছর ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে যানবাহনের চাপ ও ট্রাফিক অব্যবস্থাপনায় নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পড়ুয়া এবং পর্যটকরা ৷ পাহাড়ের সংকীর্ণ রাস্তা, খাড়া ঢাল এবং বেড়ে চলা গাড়ির ভিড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকার ছবি এখন প্রায় রোজকার ঘটনা ৷ এই জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং পাহাড়কে যানজটমুক্ত করতে এবার কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সহায়তা নিচ্ছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ ৷ সেই লক্ষ্যে চার দিনের সরেজমিন সমীক্ষায় শৈল-শহরে পৌঁছেছে কলকাতা পুলিশের পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ৷
পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞ দলটি দার্জিলিং, কার্শিয়ং, সোনাদা, জোরবাংলো, মিরিক ও সংলগ্ন যানজটপ্রবণ এলাকাগুলি ঘুরে দেখছে ৷ রাস্তার প্রস্থ, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, ট্রাফিক সিগন্যাল ও সাইনেজ, সড়ক নিরাপত্তা এবং যানজটের মূল কেন্দ্রস্থলগুলি খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা ৷ চার দিনের সমীক্ষা শেষে ভৌগোলিক গঠন ও রাস্তার সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধানের একটি প্রযুক্তিগত রিপোর্ট জেলা পুলিশের কাছে জমা দেবেন তাঁরা ৷
এই পাঁচ সদস্যের দলে থাকছেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, তিনজন ইন্সপেক্টর ও একজন সার্জেন্ট ৷ দলের নেতৃত্ব ও সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি ট্রাফিক) সুমিত সাঁতরা, যিনি এর আগে দার্জিলিংয়ে ডিএসপি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ৷ দলে রয়েছেন ইন্সপেক্টর সুমন বসু, যিনি কলকাতার ট্রাফিক প্ল্যানিং অ্যান্ড সার্ভে সংক্রান্ত পুরো পরিকল্পনা ও কোথায় কী হয় তা দেখাশোনা করেন ৷
এছাড়া দলে আছেন আরএমএস (রোড সেফটি/আরএমএস)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর তুষার মান্না, যিনি গার্ড রেল, কোন, রোড মার্কিং ও রাস্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর সব দিক দেখেন ৷ পাশাপাশি দলে রয়েছেন শিশির দাস, যিনি দফতর ও নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ দেখেন, এবং সার্জেন্ট বিষ্ণু মহাপাত্র ৷
এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ওয়াই শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও জানান, দার্জিলিংয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য পাহাড়কে নেশামুক্ত ও যানজটমুক্ত করা ৷ পুলিশ কর্তা বলেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ট্রাফিক ইউনিট কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনা থেকে শেখে, বিশেষ করে দুর্গাপুজোর মতো বড় সময়ে তাদের ভিড় ও যান নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা সর্বজনবিদিত ৷ সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতেই কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ করে পাঁচ সদস্যের এই বিশেষজ্ঞ দলকে আনা হয়েছে ৷"
এসপির কথায়, "ট্রাফিক সমস্যা কেবল পুলিশের একার নয়, এর সঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচ), জেলা প্রশাসন, জিটিএ, পুরসভা, স্কুল এবং সড়ক উন্নয়ন সংস্থাগুলিও জড়িত ৷ বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত ও প্রশাসনিক বদল আনা হবে ৷" এর আগে দার্জিলিং পুলিশ ড্রোনের মাধ্যমে রাস্তার প্রস্থ ও পরিকাঠামোর সমীক্ষা চালিয়েছিল, যার তথ্যের সঙ্গে এই বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট মিলিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা ও সমাধানের পথ নিয়ে দার্জিলিং ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি অরিন্দম অধিকারি জানান, পাহাড়ি রাস্তার প্রস্থ কম হওয়া এবং খাড়া ঢালের কারণে জায়গার অভাব বড় সমস্যা ৷ এছাড়া একাধিক জায়গায় রেলওয়ে ক্রসিং থাকায় ট্রেন যাওয়ার সময় 30 সেকেন্ড গাড়ির গতি আটকে গেলেও পিছনে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয় ৷
তাঁর মতে, এনএইচ-10-এর ধারে বাতাসিয়া লুপ, ঘুম রেলওয়ে স্টেশন বা দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পর্যটকরা নামার জন্য গাড়ি দাঁড়ালে পিছনে গাড়ির সারি জমে যায় এবং পার্কিংয়ের অভাবে চালকরা রাস্তার ধারেই গাড়ি রাখতে বাধ্য হন ৷ বর্তমানে জেলায় মাত্র তিনটি পার্কিং স্পট রয়েছে, যা যথেষ্ট নয়। জোরবাংলো থেকে বাতাসিয়া যাওয়ার পথে রাস্তা সরু হয়ে আসায় এবং মনেস্ট্রি ও শের্পা গুম্ফার কাছাকাছি জ্যাম তৈরি হওয়ায় বাতাসিয়ার কাছে বন দফতরের জমি বা সংশ্লিষ্ট জায়গায় প্রশাসনের সমন্বয়ে নতুন ও একাধিক পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানান তিনি ৷
অন্যদিকে, সমীক্ষার অভিজ্ঞতা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের এসিপি সুমিত সাঁতরা বলেন, "পাহাড়ে নতুন করে রাস্তা চওড়া করা বা রাতারাতি বাড়ি ভেঙে পার্কিং বানানো বাস্তবসম্মত নয়, যা পরিকাঠামো রয়েছে, তার মধ্যেই যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে ৷"
তাঁর মতে, অননুমোদিত ও যত্রতত্র রাস্তার ধারের পার্কিং তুলে দিয়ে নো-পার্কিং চালু করা, গাড়ি রেখে চালকদের সরে যাওয়ার প্রবণতা রুখতে কড়া পদক্ষেপ এবং খালি পড়ে থাকা বা অন্য কাজে ব্যবহৃত রাস্তার জায়গা সঠিকভাবে কাজে লাগালে যান চলাচল অনেকটাই মসৃণ হবে ৷ কোথাও রাস্তার সমান্তরালে থাকা রেল ট্র্যাকের উপর কনক্রিটাইজেশন বা পেভার ব্লকের মতো উপায় প্রয়োগ করা যায় কি না, তা নীতিগত স্তরে খতিয়ে দেখার কথাও জানান তিনি, যাতে গাড়ির যাতায়াত ও ম্যানুভারিংয়ের বাড়তি জায়গা তৈরি হয় ৷
এসিপি আরও জানান, যেখানে সম্ভব সেখানে মাল্টি-লেয়ার পার্কিং গড়ে তোলার পাশাপাশি নতুন হোটেল বা আবাসনে নিজস্ব বা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং বাধ্যতামূলক করা এবং হোটেলের হয়ে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানোর প্রবণতা বন্ধ করা জরুরি ৷ পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, চালক, পথচারী ও পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ট্রাফিক প্রশিক্ষণ ও বিশেষ ক্লাসের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি ৷
সব মিলিয়ে, কলকাতা পুলিশের বিশেষজ্ঞ দলের সরেজমিন সমীক্ষা, ড্রোন জরিপ এবং বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া পরিকল্পনা আগামিদিনে দার্জিলিং পাহাড়ের চিরচেনা যানজট কতটা কমাতে পারে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক মহল ৷