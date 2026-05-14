ইডি দফতরে অবশেষে হাজিরা কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের
বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তিনি বারবার হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ । এর পরেই আরও কড়া ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
Published : May 14, 2026 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 14 মে: কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে জোর চর্চা চলছে প্রশাসনিক মহলে । একাধিকবার তাঁকে তলব করা সত্ত্বেও এতদিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে তিনি হাজিরা না-দেওয়ায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল । অবশেষে বৃহস্পতিবার ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ।
সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে তলব করছিল ইডি । তবে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ । এর পরেই আরও কড়া ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । গতকাল কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা অধিকর্তার কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়ে ডেপুটি কমিশনারের অবস্থান ও যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয় । সেই ঘটনার পর থেকেই প্রশাসনিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম ও প্রশাসনিক যোগসূত্র সংক্রান্ত তদন্তে শান্তনু সিন্হা বিশ্বাসের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । সেই কারণেই তাঁকে বারবার তলব করা হয়েছিল । তবে তিনি কেন এতদিন হাজিরা দেননি, তা নিয়েও তদন্তকারীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল বলে খবর ।
বৃহস্পতিবার সকালে ইডি দফতরে তাঁর পৌঁছনোর খবর সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় । দফতরের বাইরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা এড়িয়ে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি । তদন্তকারী আধিকারিকেরা তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বলেও সূত্রের ইঙ্গিত ।
উল্লেখ্য, এই মামলার সূত্র ধরেই চলতি মাসের শুরুতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফার্ন রোডের বাড়িতে দীর্ঘ তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ভোর থেকে শুরু হওয়া সেই তল্লাশি অভিযান গভীর রাত পর্যন্ত চলে । প্রায় রাত দু'টো নাগাদ তদন্তকারী আধিকারিকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন । যদিও ওই সময় শান্তনুকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি । তল্লাশির পরের দিনই সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত মামলায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও তাঁর দুই পুত্র - সায়ন্তন এবং মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছিল । তবে সেদিন তাঁদের কাউকেই ইডির দফতরে যেতে দেখা যায়নি ৷
এবার ইডির নয়া পদক্ষেপের পরই হাজিরা দিলেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ৷ প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, কোনও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ করে বারবার সমন এড়িয়ে যাওয়ার পর নিরাপত্তা অধিকর্তাকে চিঠি পাঠানোর ঘটনা গোটা বিষয়টির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । যদিও এখনও পর্যন্ত ইডি বা কলকাতা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এবিষয়ে বিস্তারিত কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি । তবে এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে । তদন্তের পরবর্তী ধাপ কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের ।