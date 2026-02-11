প্রথম দিনেই 200 পার! সাইবার প্রতারণায় পুলিশের হেল্পলাইনে ভরসা খুঁজছে শহর

প্রথম দিনেই 200 পার! সাইবার প্রতারণায় পুলিশের হেল্পলাইনে ভরসা খুঁজছে শহর
কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের দাবি, প্রতারণার পর দ্রুত অভিযোগ জমা পড়লে অর্থ ফেরানোর সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ে।
Published : February 11, 2026 at 9:54 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: চালু হতেই কার্যত ‘বাজিমাত’! কলকাতা পুলিশের 24 ঘণ্টার নতুন সাইবার হেল্পলাইন নম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টেলিফোনে জমা পড়েছে 200-রও বেশি অভিযোগ। লালবাজারের কর্তাদের কথায়, “এত দ্রুত এমন সাড়া, তা সত্যিই উৎসাহজনক।”
লালবাজারের সাইবার সেলের দাবি, প্রতারণার পর ‘গোল্ডেন আওয়ার’-এর মধ্যে অভিযোগ জানানো গেলে অর্থ ফেরানোর সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ে। ইতিমধ্যেই প্রায় 25 শতাংশ ক্ষেত্রে অর্থ উদ্ধারে সাফল্য মিলেছে। নতুন হেল্পলাইন চালু হওয়ায় সেই হার আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী কর্তারা।
জাতীয়স্তরে সাইবার অপরাধের হেল্পলাইন নম্বর থাকলেও, নাগরিকদের সরাসরি ও তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে কলকাতা পুলিশের এই নিজস্ব উদ্যোগ। পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার বলেন, “সাইবার প্রতারণার শিকার হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে 1800-3450066 নম্বরে ফোন করুন। যত দ্রুত জানাবেন, তত দ্রুত পদক্ষেপ করা সম্ভব।”
লালবাজার সূত্রে খবর, ফোন করলেই জানানো হবে, কীভাবে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে, কোন থানায় যোগাযোগ করতে হবে, ব্যাঙ্কে কী বার্তা পাঠাতে হবে, এমনকি সমাজমাধ্যমের পেজ হ্যাক হলে, তা পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক ধাপও বোঝানো হবে। পরিষেবা মিলবে দিনরাত 24 ঘণ্টা।
কমিশনারের কথায়, “সাইবার অপরাধে সময়ই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। আতঙ্কিত না-হয়ে দ্রুত আমাদের জানান, আমরা পাশে আছি।”
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ঝুলি ভরেছে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, কেওয়াইসি আপডেটের নামে প্রতারণা, ভুয়ো লোন অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক, অনলাইন কেনাকাটায় টাকা খোয়া যাওয়া - এমন নানা ঘটনার বর্ণনায়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারিতরা প্রথমে দিশাহারা হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে দ্রুত পরামর্শ ও পদক্ষেপের জন্যই এই হেল্পলাইন।
ক্রমবর্ধমান সাইবার জালিয়াতির আবহে এই হেল্পলাইন যে শুধু একটি নম্বর নয়, বরং তাৎক্ষণিক ভরসার ঠিকানা, প্রথম দিনের বিপুল সাড়াতেই সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।