অনলাইন প্রতারণায় খোয়ানো 43 লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীকে ফেরাল কলকাতা পুলিশ

অনলাইন প্রতারণায় খোয়ানো 43 লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীকে ফেরাল কলকাতা পুলিশ
সস্তার জিনিস কেনার প্রলোভনে পড়ে অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন ব্যবসায়ী ৷ তাঁর খোয়া যাওয়া 49 লক্ষ 29 হাজার টাকা উদ্ধার করল কলকাতা সাইবার সেল ৷
Published : December 3, 2025 at 10:04 AM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: অনলাইন প্রতারণার জালে ফেঁসে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই প্রায় 43 লক্ষ 29 হাজার টাকা হারিয়েছিলেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী । তবে দ্রুত পদক্ষেপ, ধারাবাহিক নজরদারি ও আইনি প্রক্রিয়ার নিখুঁত প্রয়োগে সেই পুরো অর্থই উদ্ধার করে ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ । পোস্তা থানার পুলিশ ও ডিভিশনাল সাইবার সেলের যৌথ উদ্যোগে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কলকাতার ওই ব্যবসায়ী অনলাইনে পণ্য কেনার জন্য যোগাযোগ করেন একটি অজ্ঞাত পরিচয় প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে । সেখানে সস্তার জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারকরা ধাপে ধাপে মোট 43 লক্ষ 29 হাজার 300 টাকা তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় । টাকা তুলে নেওয়ার পর প্রতারকেরা তা মুহূর্তের মধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের বাইরের একটি সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে দেয় ।
ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া মাত্র দ্রুত তদন্ত শুরু করে পোস্তা থানার পুলিশ ও ডিভিশনাল সাইবার সেল । প্রথমেই প্রতারকদের ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টগুলি শনাক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে লেনদেন বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় । পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা ব্লক করার ব্যবস্থা করা হয় ।
তদন্তকারী আধিকারিকরা জানান, প্রতারকদের চক্রটি অত্যন্ত দ্রুত টাকা বিভিন্ন পথে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যাতে ট্রেস করা কঠিন হয় । কিন্তু পুলিশের নিয়মিত মনিটরিং, ব্যাঙ্কের সহযোগিতা এবং সাইবার বিশেষজ্ঞদের তৎপরতায় ধীরে ধীরে লেনদেনের নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা সম্ভব হয় । এ ছাড়াও বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টগুলির মালিকদের আইনি নোটিস পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন অনলাইন লেনদেরে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় ।
দীর্ঘ কয়েকদিনের ধারাবাহিক তদন্ত, আদালত নির্দেশিত আইনি প্রক্রিয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন ফলো-আপের পর অবশেষে 43 লক্ষ 29 হাজার 300 টাকা ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে । কলকাতা পুলিশের এই সাফল্য সাইবার অপরাধ দমনে একটি বড় দৃষ্টান্ত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ ।
কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, এটি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় সাইবার প্রতারণা উদ্ধার অভিযান । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, এটা কলকাতা পুলিশের একটি অন্যতম সাফল্য ।
পুলিশ আরও জানায়, এই ঘটনার পর ব্যবসায়ীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং অনলাইন লেনদেনে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখা জরুরি সে ব্যাপারেও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে পুলিশের সতর্কবার্তা — অজানা ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে উচ্চ লাভের লোভে কোনও লেনদেন করবেন না ।