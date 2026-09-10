চিটফান্ডের নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা ! কনস্টেবলের বিরুদ্ধে তদন্তে কলকাতা পুলিশ
চিটফান্ড সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দিয়ে টাকা নেওয়া ৷ বকেয়া চাইতে গেলে পুলিশ পরিচয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ । লালবাজারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার নজরে ঘটনা ৷
Published : September 10, 2026 at 2:59 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: চিটফান্ডের নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল কলকাতায় ৷ আর অভিযোগের তির আবার এক পুলিশকর্মীর দিকে । অভিযোগ, নিজেকে একটি বিনিয়োগ সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দিয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল সঞ্জীব সাহা । বর্তমানে তিনি কলকাতা পুলিশের একজন অতিরিক্ত কমিশনারের দেহরক্ষী হিসেবে কর্মরত বলে সূত্রের খবর ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি । তদন্তভার গিয়েছে কলকাতা পুলিশের ইকোনমিক্স অফেন্স উইংসে (আর্থিক দুর্নীতি দমন) । অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
2024 সালে ওই টাকা লেনদেনের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগকারীদের দাবি । অভিযোগকারী শ্যামপুকুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ঘোষাল ও দিলীপ সর্দার ৷ তাঁরা দাবি করেন, তাঁদের পরিচিত সঞ্জীব সাহা নিজেকে 'এসডিএফএক্স গ্লোবাল'-এর এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেন । স্বল্প বিনিয়োগে মোটা অংকের রিটার্ন পাওয়ার কথা বলে তাঁদের ওই সংস্থায় টাকা লগ্নির প্রস্তাব দেওয়া হয় । তবে, সংস্থার অ্যাকাউন্টে সরাসরি না দিয়ে সঞ্জীবের হাতেই টাকা দিতে বলা হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য, সঞ্জীব তাঁদের জানিয়েছিলেন সরাসরি সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে ডলারে রিটার্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে সময় লাগবে । তাঁর মাধ্যমে টাকা দিলে দ্রুত এবং অন্য পদ্ধতিতে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়া যাবে । পরিচিত এবং পেশায় পুলিশকর্মী হওয়ায় তাঁর কথায় বিশ্বাস করে টাকা দেন । প্রসেনজিৎ ও দিলীপের দাবি, প্রথম দিকে কয়েক দফায় কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হলেও পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় । বকেয়া টাকা ফেরত চাওয়া হলে নানা অজুহাত দেওয়া হত ।
অভিযোগ, টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিলে পুলিশকর্মীর পরিচয় দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় । এমনকি, তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন মহলের প্রভাবের কথাও বলে ভয় দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগকারীদের দাবি । ঘটনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সঞ্জীবের মাধ্যমেই এসডিএফএক্স গ্লোবালের আর এক কর্মী সুপ্রতিম দাসের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয় বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা ।
তাঁদের বক্তব্য, সুপ্রতিমের অ্যাকাউন্টেও তাঁরা টাকা দেন । পরবর্তীতে সেই টাকার হিসাব চাইতে গেলে সুপ্রতিমও তাঁদের তৃণমূলের প্রভাবশালী মহলের নাম করে ভয় দেখান বলে অভিযোগ । যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ । সংস্থাটি মেদিনীপুর থেকে পরিচালিত হত বলেও অভিযোগকারীদের দাবি । অভিযোগকারী প্রসেনজিৎ ঘোষালের কথায়, "সঞ্জীব আমাদের পরিচিত এবং ছোটবেলার বন্ধু । তার উপর তিনি পুলিশে চাকরি করেন । সেই কারণেই তাঁর উপর বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছিলাম । এখন সেই টাকা ফেরত পাচ্ছি না ।"
জানা গিয়েছে, সঞ্জীব সাহা রাজারহাট-গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা । প্রসেনজিতের বন্ধু দিলীপ সর্দারও সঞ্জীবের মাধ্যমে প্রায় দু'লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ । প্রসেনজিৎ, দিলীপ এবং সঞ্জীবের মধ্যে দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকায় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই লেনদেন হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের । টাকা ফেরত না পেয়ে শেষ পর্যন্ত লালবাজারের দ্বারস্থ হয়েছেন দুই অভিযোগকারী । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়ালের দফতরে তাঁরা বিষয়টি জানিয়েছেন । পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর দফতর) সুদীপ সরকারকেও ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি । তবে, অভিযোগের ভিত্তিতে লালবাজারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার গোয়েন্দারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন । পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে সম্মতি দিয়েছেন কলকাতা পুলিশের ওই অতিরিক্ত নগরপাল । চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে সঞ্জীব সাহার ঠিক কী যোগ ছিল, তাঁর মাধ্যমে কত টাকা লেনদেন হয়েছে, অভিযোগকারীদের টাকা কোথায় গিয়েছে এবং সংস্থার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত-এই সমস্ত বিষয়ই এখন তদন্তকারীদের নজরে । পাশাপাশি, পুলিশকর্মীর পরিচয় ব্যবহার করে আদৌ কাউকে প্রভাবিত বা ভয় দেখানো হয়েছিল কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।