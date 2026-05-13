প্রতি 15 দিনে 'মাস্টার প্যারেড' বাধ্যতামূলক, পুলিশের দক্ষতা বাড়াতে কড়া নির্দেশ নগরপালের

প্রতি 15 দিনে 'মাস্টার প্যারেড' বাধ্যতামূলক, পুলিশের দক্ষতা বাড়াতে কড়া নির্দেশ নগরপালের
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশল নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির হবে ৷ সেখানে কোন কোন পুলিশ কর্মী যোগ দিলেন তার নির্দিষ্ট রেজিস্টার রাখতে হবে ৷
Published : May 13, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 13 মে: কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশনে কর্মরত পুলিশকর্মীদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার দক্ষতা আরও বাড়াতে এবার কড়া পদক্ষেপ লালবাজারের । বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, সমন্বয় ও দলগত কাজের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জারি করা হয়েছে বিশেষ নির্দেশিকা । কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের তরফে জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শহরের প্রতিটি ডিভিশনে নিয়মিত 'মাস্টার প্যারেড' আয়োজন করতে হবে এবং তার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে চলবে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ।
লালবাজার সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিক্ষোভ, মিছিল কিংবা ভিড় নিয়ন্ত্রণের সময় দেখা গিয়েছে - বহু পুলিশকর্মী, বিশেষ করে নিরস্ত্র শাখার কর্মীদের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব রয়েছে । কোথাও কোথাও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলগত কাজ কিংবা জনতা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতিও নজরে এসেছে । সেই কারণেই গোটা বাহিনীকে আরও কার্যকর ও আধুনিক করে তুলতে এই নতুন পদক্ষেপ ।
পুলিশ কমিশনারের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, শহরের প্রতিটি ডিভিশনে প্রতি 15 দিনে একবার করে 'মাস্টার প্যারেড' আয়োজন করা বাধ্যতামূলক । শুধু প্যারেড নয়, তার পরেই অনুষ্ঠিত হবে 'ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট', 'টিম বিল্ডিং' এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশল নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির । এই প্রশিক্ষণে কনস্টেবল থেকে শুরু করে সব পদমর্যাদার পুলিশকর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি ডিভিশনে একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টার রাখতে হবে, যেখানে কোন কোন পুলিশকর্মী প্রশিক্ষণে অংশ নিলেন, তার বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত থাকবে । পাশাপাশি প্রতি মাসে এই সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স)-এর কাছে জমা দিতে হবে ।
পুলিশের একাংশের মতে, বর্তমানে শহরে রাজনৈতিক কর্মসূচি, ধর্মীয় উৎসব, পথ অবরোধ, বিক্ষোভ ও ভিড় সামলানোর ঘটনা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে । সেই কারণে শুধুমাত্র অস্ত্রচালনা নয়, পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত পদক্ষেপ করা, জনতার মনোভাব বিচার করা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার দক্ষতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । নতুন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সেই লক্ষ্যেই চালু করা হচ্ছে ।
লালবাজারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে পুলিশবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা আরও মজবুত হবে । একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ে কর্মরত পুলিশকর্মীদের আত্মবিশ্বাস ও মানসিক প্রস্তুতিও বাড়বে । বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় কোনও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিয়মিত মহড়া ও প্রশিক্ষণ সেই সমন্বয়কে আরও কার্যকর করে তুলবে । এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর শহরের প্রতিটি ডিভিশনে প্রশিক্ষণ সূচি তৈরি শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে । খুব শীঘ্রই সমস্ত ইউনিটে নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্যারেড ও প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাবে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ।