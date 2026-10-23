কে সনাতনী ? পুজো কমিটির বিষয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক নেই: নগরপাল

কে সনাতনী ? পুজো কমিটির বিষয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক নেই: নগরপাল
Kolkata Police Commissioner Ajay Nanda: নগরপাল বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে পুজো কমিটিগুলিকে সমস্ত বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 23, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, যাঁরা সনাতন ধর্মাবলম্বী, একমাত্র তাঁরাই প্রতিমা স্পর্শ করতে পারবেন ৷ তাঁর মন্তব্যের পর এই নিয়ে চর্চা শুরু হয় নানা মহলে ৷ কে সনাতনী আর কে সনাতনী নয়, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সময় পুলিশ তা কীভাবে ঠিক করবে ? এই প্রশ্নের জবাবে শুক্রবার নগরপাল অজয় নন্দ জানিয়ে দিলেন যে, এর সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এটি পুরোটাই পুজো কমিটির বিষয় বলে দাবি করেন তিনি ৷
দুর্গাপুজো মানেই সর্বজনীনতার উৎসব, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে আপামর বাঙালি মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক এক মন্তব্য ও তার জেরে তৈরি হওয়া প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ায় উৎসবের সর্বজনীনতা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ কলকাতার বাবুঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম ও সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে ৷ যাঁরা সনাতন ধর্ম মানেন, তাঁরাই প্রতিমায় হাত দেবেন । এটার মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই ।"
তাঁর এই মন্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠেছে, কে সনাতনী আর কে নয়, তা নির্ধারণের মাপকাঠি কী ? এবং এই চিহ্নিতকরণের দায়িত্বই বা কার ?
বিসর্জনে যাঁরা আসবেন, তাঁদের নাম ও পরিচয় নথিভুক্ত করে চিহ্নিত করার জন্যও পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই বিষয়ে শুক্রবার লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই পুরো প্রক্রিয়ায় পুলিশের প্রত্যক্ষ কোনও ভূমিকা নেই । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "বিসর্জনে কারা অংশ নেবেন বা আসবেন, তা সম্পূর্ণভাবে পুজো কমিটিগুলিই ঠিক করে । পুলিশ কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সজাগ থাকে । তবে প্রশাসনের তরফ থেকে পুজো কমিটিগুলিকে সমস্ত বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
এদিন মূল প্রশ্নটি ছিল, কে সনাতনী ? তা ঠিক করার মাপকাঠি কোথায় ? একজন ব্যক্তি 'সনাতনী' কি না, তা যাচাই বা চিহ্নিত করার পদ্ধতি কী ? পুলিশ এই বিষয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই বিষয়ে তাদের কোনও ভূমিকা নেই এবং বিষয়টি পুজো কমিটিগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরই এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা ৷ তারা বলেছিল, দুর্গাপুজো দীর্ঘকাল ধরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষের মিলনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত । সেখানে যদি নির্দিষ্ট কোনও মাপকাঠিতে মানুষের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে উৎসবের সর্বজনীন চরিত্রটি ক্ষুণ্ণ হবে ৷ এবার এই নিয়ে পুলিশ কমিশনারের মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠেছে যে, একটি পুজো কমিটির পক্ষে কি সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা পরিচয় যাচাই করা সত্যিই সম্ভব ?