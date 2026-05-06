ETV Bharat / state

জেসিবি-সহ বিজয় মিছিলে কড়া নিষেধাজ্ঞা, আইনভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা: নগরপাল

ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে ৷ পরবর্তী সময়ে গুজবে কান না-দেওয়ার বার্তা দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ৷

Kolkata Police Commissioner Ajay Nand
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 1:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 মে: বিধানসভা ভোটের ফলাফল বেরনোর পর থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ছবি সামনে আসছে ৷ তৃণমূল কার্যালয় ও কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া বার্তা দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ৷

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে নাগরিকদের উদ্দেশে সিপি-র সরাসরি আবেদন, "সবাই শান্ত থাকুন, কোনও গুজবে কান দেবেন না ।" তাঁর কথায়, সামাজিক মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনও মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে । এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে দূরে থাকার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে ।

তিনি জানান, গোটা ভোট প্রক্রিয়াটি মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন । ভোট মিটতেই যাতে কোনওরকম অশান্তি বা উত্তেজনা ছড়িয়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্যে শহর জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি ।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী (CAPF) যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন নগরপাল । শহরে একাধিক জায়গায় কুইক রেসপন্স টিম (QRT) মোতায়েন রয়েছে, যাতে যেকোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় । পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ ও CAPF-এর যৌথ কন্ট্রোল রুম থেকে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হচ্ছে । আজয় নন্দ জানান, ভোট চলাকালীন যেভাবে বাহিনী সমন্বয় রেখে কাজ করেছে, ভোট-পরবর্তী সময়েও সেই একইভাবে যৌথ উদ্যোগ বজায় থাকবে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কলকাতায় বিভিন্ন অশান্তির ঘটনায় অন্তত 80 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে । এই ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সিপি ।

বিজয় মিছিল ও র‍্যালি নিয়ে এদিন বিশেষ সতর্কবার্তা দেন নগরপাল । অজয় নন্দ বলেন, "পুলিশের অনুমতি ছাড়া কোনও ধরনের বিজয় মিছিল, জমায়েত বা র‍্যালি করা যাবে না । বিশেষ করে জেসিবি (JCB) ব্যবহার করে র‍্যালি বা শক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । যারা জেসিবি ভাড়া দেন, তাঁদেরও সতর্ক করা হয়েছে ৷ এই ধরনের কাজে গাড়ি দিলে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" জেসিবি চলবে না, ভাঙচুর চলবে না - এই বার্তাই দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার ।

পাশাপাশি এন্টালি বিধানসভা এলাকায় সাম্প্রতিক উত্তেজনার ঘটনায় রাজনৈতিক রং না-দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার ৷ তিনি বলেন, "ওই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদ থেকে ঘটেছে । এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ।" এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে ।

অন্যদিকে নিউমার্কেট এলাকায় বুলডোজার নিয়ে বিশৃঙ্খলার ঘটনাও পুলিশের নজরে এসেছে । অভিযোগ উঠেছে, পুলিশের সামনেই ওই ঘটনা ঘটেছে । এই প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার বলেন, "যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" কোনওভাবেই আইনভঙ্গ বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন ।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে বাড়ির সামনে নিরাপত্তা নিয়ে অজয় নন্দ বলেন, "নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা সাময়িকভাবে শিথিল করা হয়েছে । তবে সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক রাখা হয়নি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"

কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জারি হওয়া লুক আউট নোটিশ নিয়ে তিনি বলেন, "এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে এই মুহূর্তে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই এবং ইডির (ED) থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ।"

ভবিষ্যতে কলকাতার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার ৷ অজয় নন্দ বলেন, "যেভাবে ভোটের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, আগামীতেও আমরা একইভাবে কাজ করব । শহরের প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য ।"

তিনি আরও যোগ করেন, "যে কোনও দুর্ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে ।" সবশেষে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । কোনও নাগরিককে বিপদের মধ্যে পড়তে দেব না । সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য কলকাতা পুলিশ প্রস্তুত ।"

TAGGED:

POST POLL VIOLENCE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ভোট পরবর্তী হিংসা
পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ
KOLKATA CP AJAY NAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.