I-PAC কর্ণধারের বাড়ির CCTV ফুটেজ-DVR সংগ্রহ পুলিশের, ED-CRPF এর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা

পুলিশে সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে সমস্ত CCTV ক্যামেরার ফুটেজ ও সংশ্লিষ্ট DVR বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷

I-PAC কর্ণধারের বাড়ির CCTV ফুটেজ-DVR সংগ্রহ পুলিশের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 10, 2026 at 4:08 PM IST

কলকাতা, 10 জানুয়ারি: কয়লা পাচার মামলায় I-PAC-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভের অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশি অভিযান ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও DVR সংগ্রহ করল শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ । ED ও CRPF'র বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলাও ৷

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে । এখন সব কিছু বলার মতো জায়গায় আসেনি ।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার ৷ ওইদিন ভোরে আনুমানিক 5টা নাগাদ প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা । একই দিনে সেক্টর ফাইভের I-PAC অফিসেও তল্লাশি চালানো হয় । সকাল 11টা নাগাদ এই তল্লাশি অভিযানের খবর শেক্সপিয়ার সরণি থানায় পৌঁছয় । এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায় ।

বেলা প্রায় 12টা নাগাদ প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছে যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সেখান থেকে সবুজ ফাইলে করে বেশকিছু নথি বের করে নিয়ে আসেন ৷ যা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও তীব্র হয় । ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, ঘরের ভিতরে আসলে কী হয়েছিল? কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নথি বা সামগ্রী বাইরে বের করা হয়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার প্রতীক জৈনের বাড়ির CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ ।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশের একটি দল বাড়ি থেকে সমস্ত CCTV ক্যামেরার ফুটেজ ও সংশ্লিষ্ট DVR বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ED আধিকারিক ও CRPF জওয়ানদের বিরুদ্ধে শেক্সপিয়ার সরণি থানা এবং বিধাননগরের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় মোট তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । এর মধ্যে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় দায়ের হয়েছে দু’টি মামলা ৷ তার মধ্যে একটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এবং অন্যটি পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়ের করা মামলা ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রতীক জৈনের বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও এলাকার একাধিক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । ঘটনার সময় কারা বাড়ির আশপাশে ছিলেন, কারা যাতায়াত করেছিলেন এবং কোনও অস্বাভাবিক কিছু নজরে এসেছে কি না-এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । সব মিলিয়ে, কয়লা পাচার মামলায় ED-র তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে । CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহল ।

উল্লেখ্য, রাজ্য পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কয়লা পাচার মামলায় প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশির সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ইডি ৷ এই নিয়ে তারা কলকাতা হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছে ৷ ইডি হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছে, I-PAC-এর কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ আদালতে জমা করা হোক ৷ আর হাইকোর্ট সেই আবেদনের ভিত্তিতে কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগেই প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে আগেভাগেই ফুটেজ ও DVR নিজেদের সংগ্রহে নিল পুলিশ ৷

