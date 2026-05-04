ফল ঘোষণার দিন বিজয় মিছিলে নিষেধাজ্ঞা পুলিশের, 5 মে থেকে অনুমতি সাপেক্ষে ছাড়

ফল ঘোষণার দিন বিজয় মিছিলে নিষেধাজ্ঞা পুলিশের, 5 মে থেকে অনুমতি সাপেক্ষে ছাড়
থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে ৷ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তবেই মিছিল করা যাবে ।
Published : May 4, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 4 মে: বিধানসভা ভোটের ফলাফলকে ঘিরে সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়াতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ । ফল ঘোষণার দিন শহর জুড়ে কোনও ধরনের বিজয় মিছিল, র্যালি, জনসমাগম বা উদযাপনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের জারি করা এই নির্দেশ সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য বলে জানানো হয়েছে ।
পুলিশের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, 4 মে কোনও দল বা সংগঠন রাস্তায় নেমে বিজয় উৎসব পালন করতে পারবে না । এমনকী ছোট আকারের জমায়েত বা আনন্দ উদযাপনও এদিন নিষিদ্ধ । তবে 5 মে অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে বিজয় মিছিল করার ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তবেই মিছিল করা যাবে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ভোটের ফল প্রকাশের পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা হিংসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । সেই কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই কড়াকড়ি । কোনও নির্দেশ অমান্য করা হলে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে ।
একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের সমস্ত থানার ওসি-দের এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সরকারি মাধ্যমেও এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা আগেভাগেই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকেন ।
এদিকে, এই পরিস্থিতি নিয়ে সকালে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীও । তিনি দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । শুভেন্দু বলেন, "এটি এখনও প্রাথমিক ট্রেন্ড ৷ এখনই কোনও মন্তব্য না করাই শ্রেয় ।" পাশাপাশি তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "কোথাও কোনও ধরনের ঝামেলায় না জড়াতে ।" তাঁর কথায়, "কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কুকুরের পায়ে কামড়ায় না । কোনও হিংসায় যাবেন না । বাংলা শান্তি চায় ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, গেরুয়া শিবিরের এই সংযত বার্তা এবং পুলিশের কড়া অবস্থান-দুই মিলিয়েই শহরে শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট । এখন দেখার, ফল ঘোষণার দিন এই নির্দেশ কতটা কার্যকর হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলি কতটা তা মেনে চলে ।