সরকারি হাসপাতালে দালালচক্র দমনে লালবাজারের অভিযান, গ্রেফতার 2
শুক্রবার রাতে অভিযান চলে৷ এসএসকেএম ও কলকাতা মেডিক্যাল থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ৷
Published : November 22, 2025 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: সরকারি হাসপাতালে দালালচক্রের অভিযোগ নতুন নয়৷ প্রায়শই এই নিয়ে অভিযোগ ওঠে৷ সেই দালালচক্রকে নির্মূল করতে শুক্রবার রাতে বিশেষ অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ৷ কলকাতার দু’টি বড় সরকারি হাসপাতালে এই অভিযান চলে৷ গ্রেফতার করা হয় দু’জনকে৷ তদন্তকারীদের ধারণা, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত রয়েছে৷ ধৃতদের জেরা করলেই সব তথ্য সামনে চলে আসবে৷
কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে অভিযান চালানো হয় এসএসকেএম হাসপাতাল এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে৷ প্রায় একই সময়ে দুই হাসপাতালে অভিযান চালান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা৷
এসএসকেএম থেকে গ্রেফতার করা গোলাম রসুল নামে বছর 45-এর এক ব্যক্তিকে৷ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় বছর 28-এর এক যুবককে৷ তাঁর নাম শচীন রাউত৷ গোলামের বাড়ি বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার শিলাগ্রামে৷ আর শচীন কলকাতার ললিত ব্যানার্জী স্ট্রিটের বাসিন্দা।
পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এসএসকেএম ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আশপাশে দালালচক্র সক্রিয় ছিল। এই চক্র সাধারণত রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষার দ্রুত রিপোর্ট করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত৷ হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবা সহজে পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখাতো৷ বদলে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিত৷
বেশ কিছুদিন ধরেই কলকাতা পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ আসছিল৷ কারা এই কাজ করছে, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়েই শুক্রবার রাতে গোয়েন্দা বিভাগ অভিযান চালায় বলে খবর৷ সেই অভিযানের ফলাফলও মিলেছে হাতেনাতে৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, ‘‘ধৃতদের সঙ্গে একটা বড় দালাল চক্রের যোগ থাকলেও থাকতে পারে৷"
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গোলাম ও শচীনকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরা করা হবে। জানতে চাওয়া হবে কোনও বড় চক্রের হয়ে কাজ করছিল কি না ধৃতরা? হাসপাতালের ভিতরে তাঁদের সহযোগী কারা? দালালি করে প্রতিদিন ঠিক কত টাকা আয় হতো তাঁদের। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এর পেছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকতে পারে।
পুলিশ জানিয়েছে, আগামিদিনেও সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের দালালি বন্ধ করতে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে। শহরের সরকারি হাসপাতালে রোগীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে যেকোনও মূল্যে দালালচক্রকে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ।
এদিকে গোটা ঘটনার পর হাসপাতাল প্রশাসনও নড়ে চড়ে বসেছে৷ তারাও দালালচক্রের খোঁজে নজরদারির পরিকল্পনা করছে৷ রোগীর পরিবারের কাছে হাসপাতালগুলির আর্জি, দালালের ফাঁদে যাতে কেউ পা না-দেয়৷
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে এসএসকেএম হাসপাতালে এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ৷ অন্য হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়৷ এর পরই হাসপাতালে বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত ও দালালচক্রের অভিযোগ নতুন করে সামনে আসে৷ এখন দেখার যে দু’জন ধরা পড়লেন, তাঁদের জেরা করে পুলিশ আরও কতজনকে গ্রেফতার করতে পারে৷