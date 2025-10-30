ETV Bharat / state

FBI-এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের মূল পাণ্ডাকে গ্রেফতার করল লালবাজার

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মহম্মদ আফতাব৷ তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করছেন তদন্তকারীরা৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 30 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য অর্জন করল কলকাতা পুলিশ। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল লালবাজার৷ ধৃতের নাম মহম্মদ আফতাব। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, তিনি দক্ষিণ কলকাতার তিলজলার বাসিন্দা।

আফতাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কলকাতার তিলজলা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের টাকা আত্মসাৎ করতেন৷ প্রথমে অভিযোগ দায়ের হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI)-এর কাছে৷ এফবিআই যোগাযোগ করে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে৷ তার পর তদন্তে নামে লালবাজার৷ সেই তদন্তেই আফতাব ধরা পড়ে পুলিশের জালে৷

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মহম্মদ আফতাব ও তাঁর সহযোগীরা ‘টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস’-এর নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্রথমে তাঁরা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কম্পিউটার ও মোবাইল ডিভাইসে রিমোট অ্যাকসেস করতেন৷ এরপর সেই সুযোগে ভুয়ো সফটওয়্যার ইনস্টল করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কাজ করতেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, এভাবে বহু লোকের সঙ্গে প্রতারণা করেন মহম্মদ আফতাব ও তাঁর সহযোগীরা৷ যাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরা প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযোগ জানান৷ এভাবে সেখানে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে৷ সেখানে তদন্ত শুরু হয়৷ এর সঙ্গে কলকাতার যোগ মেলায় এফবিআই-এর তরফে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়৷ তার পর তদন্তে জড়িয়ে পড়েন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরাও৷

International Fraud Racket
ধৃত মহম্মদ আফতাব (নিজস্ব ছবি)

লালবাজার সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশ ও এফবিআই-এর যৌথ প্রযুক্তিগত সহায়তায় অভিযুক্তের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। তারপর কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ড্রাইভার সেল ও সাইবার সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে আফতাবকে গ্রেফতার করে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়৷ তল্লাশিতে ধৃতের কাছ থেকে একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যভিত্তিক ডেটা উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আফতাব মার্কিন নাগরিকদের টার্গেট করে প্রতারণা চালাচ্ছিল।

ধৃতকে এদিন আলিপুর পুলিশ কোর্টে পেশ করা হয়৷ আদালত ধৃতকে কলকাতা পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়েছে৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আমরা এই বিষয়ে তদন্ত করছি। ধৃতের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷"

লালবাজার সূত্রে খবর, এই চক্রের জাল একাধিক দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এর সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে৷ তাই তদন্তকারীরা অভিযুক্তকে জেরা করে এই চক্রের বাকিদের হদিশ পেতে চাইছেন৷ পাশাপাশি অন্য কোন কোন দেশে এই চক্রের জাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সেটাও আফতাবকে জেরা করলে জানা যাবে বলে মনে করেন তদন্তকারীরা৷ সেই বিষয়েও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে৷

